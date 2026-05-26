Nakon teške nesreće u Obrovcu otkazana nastava: Stigli novi detalji

I.V.

26.05.2026 u 17:07

Ilustracija Autor: Sime Zelic/PIXSELL
Pet maloljetnika i vozač ozlijeđeni su u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila jutros na području Bilišana kod Obrovca, kad je minibus s 12 djece sletio s ceste

Svi ozlijeđeni smješteni su u zadarskoj općoj bolnici. Dvije maloljetnice, sestre, teže su ozlijeđene.

Dojavu o slijetanju autobusa zadarske registarske oznake policija je zaprimila u 7.58 sati te su na mjesto nesreće odmah upućene sve žurne službe. Autobus je prometovao na relaciji Muškovci - Obrovac i prevozio učenike prema Obrovcu.

Očevid je završen, a utvrđeno je da je 62-godišnji vozač iz još neutvrđenih razloga na uzbrdici izgubio nadzor nad vozilom te sletio s kolnika nakon čega se vozilo prevrnulo na bočnu stranu, piše RTL Danas.

'Kod djevojčice od devet godina utvrđene su teške tjelesne ozljede, ona je zaprimljena na odjel dječje kirurgije i uskoro će biti operirana. Kod njene sestre su također utvrđene teške tjelesne ozljede, a ona će biti zadržana na promatranju. Kod druge dvije sestre, stare 12 i 14 godina, potvrđena su nagnječenja, radi se o lakšim ozljedama, ali će biti zadržane na odjelu za kirurgiju', rekao je Nediljko Jović, zamjenik ravnatelja OB Zadar, za HRT.

Otkazana nastava u Obrovcu, stiže krizni tim

Kako doznaje Večernji, otkazana je nastava u Obrovcu jer su djeca u šoku.

'Žao nam je što se nesreća dogodila, djeca su potresena, prestrašena, ipak je to bio šok za njih, tako da ćemo, kao što i protokol u ovakvim situacijama nalaže, o ovom događaju obavijestiti županijski krizni tim koji je imenovalo Ministarstvo obrazovanja. U školu će, dakle, doći članovi kriznoga tima koji čine i psiholozi koji će razgovarati s učenicima, a o tome i vremenu koje će im trebati da se oporave ovisit će kada će se vratiti na nastavu. U svakom slučaju, u srijedu neće ići na nastavu jer im treba vremena da se oporave od stresa i onoga što su doživjeli', kazao je prof. Željko Modrić, ravnatelj OŠ Obrovac.

