mir i blagostanje

Plenković čestitao Kurban-bajram: Neka vam ovaj veliki praznik žrtve i hodočašća bude nadahnuće

I.V./Hina

26.05.2026 u 19:27

Andrej Plenković
Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL
Bionic
Reading

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je čestitku predsjedniku Mešihata Islamske vjerske zajednice u Hrvatskoj muftiji Azizu efendiji Hasanoviću i svim građankama i građanima islamske vjeroispovijesti u povodu blagdana Kurban-bajrama

„Uime Vlade i osobno Vama i svim muslimanskim vjernicima upućujem iskrene čestitke u povodu jednog od najznačajnijih islamskih blagdana - Kurban-bajrama, sa željom da ga provedete u društvu svojih obitelji i bližnjih. Neka vam ovaj veliki praznik žrtve i hodočašća bude nadahnuće u svakodnevnom životu, ali i podsjetnik na trajne i neprolazne vrijednosti solidarnosti, međusobnog uvažavanja i razumijevanja. Hrvatska se ponosi svojim bogatstvom različitosti i suživota, a Islamska zajednica kontinuirano pridonosi izgradnji tolerantnog i otvorenog društva.

Želim od srca da vam bajramski dani budu ispunjeni mirom, blagostanjem i dobrim zdravljem. Bajram Šerif Mubarek Olsun!“

vezane vijesti

preporučujemo

prva reakcija

prva reakcija

MOL izgubio arbitražu protiv Hrvatske, Šušnjar im poslao poruku: 'Vrijeme je...'
VELIKA ANALIZA

VELIKA ANALIZA

Tko stvarno pobjeđuje u ratu dronova? Svjedočanstva ruskih vojnika otkrivaju puno toga
tri crvene linije

tri crvene linije

Teheran poslao jasnu poruku Washingtonu: Od ove tri stvari nećemo odustati

najpopularnije

Još vijesti