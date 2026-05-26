Ovi gradovi danas su bili najtopliji u Hrvatskoj: Evo kada stiže osvježenje

I.V.

26.05.2026 u 18:59

Ilustracija Izvor: Pixsell/DHMZ / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL/ DHMZ
Hrvatsku je zahvatio novi toplinski val, a meteorolozi upozoravaju da nas u srijedu očekuje njegov vrhunac, kada bi temperature u pojedinim dijelovima zemlje mogle dosezati i 33 Celzijeva stupnja

Iako će kraj tjedna donijeti blago osvježenje, temperature će i dalje ostati iznad prosjeka za ovo doba godine.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološko zavoda danas u poslijepodnevnim satima na krajnjem jugu zemlje moguć je tek poneki pljusak uz umjeren razvoj oblaka, dok će u ostatku zemlje biti stabilno i vruće.

No srijeda donosi kulminaciju vrućina. Meteorolozi najavljuju pretežno sunčano vrijeme, no u unutrašnjosti bi se od sredine dana, uz jači razvoj oblaka, lokalno mogli razviti pljuskovi s grmljavinom. Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, dok će na Jadranu tijekom noći i jutra te ponovno navečer zapuhati bura.

Najniža temperatura zraka većinom od 12 do 17, na obali i otocima od 20 do 23, a najviša uglavnom od 29 do 33 °C na istoku Hrvatske.

Zbog grmljavinskog nevremena upaljen je žuti meteolalarm za zagrebačku, osječku, karlovačku i gospićku regiju.

Meteoalarm u Hrvatskoj za srijedu, 27. svibnja 2026.
Meteoalarm u Hrvatskoj za srijedu, 27. svibnja 2026. Izvor: DHMZ / Autor: DHMZ

Najtopliji dijelovi Hrvatske već danas prelaze 32 stupnja

Podaci DHMZ-a izmjereni u 16 sati pokazuju da su pojedini gradovi već danas bili na rubu ekstremnih temperatura. Najtoplije je bilo na Rabu, gdje je izmjereno čak 32,8 stupnjeva. Vrlo vruće bilo je i u Senju s 32,6 stupnjeva te Kninu gdje je temperatura dosegnula 32,3 stupnja.

U Rijeci su u poslijepodnevnim satima izmjerena 32,2 stupnja, dok je riječki aerodrom bilježio nešto nižih 31,4. Split je također bio među najtoplijim gradovima, s 31,1 stupnjem na Marjanu i 30,3 stupnja u zračnoj luci.

Temperature iznad 30 stupnjeva zabilježene su i u Zadru, Pazinu, Makarskoj, Opatiji, Crikvenici, Karlovcu, Šibeniku, Puli i Zagrebu. Na zagrebačkom aerodromu u 16 sati bilo je točno 30 stupnjeva.

Osvježenje stiže krajem tjedna

Prognoza za razdoblje od srijede do petka donosi nastavak pretežno sunčanog vremena, ali uz nešto više oblaka i mogućnost lokalnih nestabilnosti. U unutrašnjosti bi u srijedu navečer moglo biti izraženijih pljuskova i grmljavine, dok su u četvrtak lokalni pljuskovi mogući uglavnom u Dalmaciji i unutrašnjosti Istre.

Meteorologinja Katarina Katušić iz DHMZ-a za HRT je istaknula da će s promjenom vjetra sa sjevernih smjerova stići nešto svježiji zrak, no temperature će i dalje ostati iznad prosjeka za kraj svibnja.

Na Jadranu će tijekom četvrtka puhati umjerena do jaka bura, dok će temperature ondje pasti tek blago.

Mogući neverini i grmljavinski sustavi

Meteorološki portal Istramet upozorava da bi u srijedu navečer oslabljena fronta mogla donijeti jače grmljavinske sustave, osobito u gorju i unutrašnjosti Istre. Neverini su mogući i na moru.

