Kineski tenk budućnosti je stigao. Evo što znamo o Tipu 100

Kina je neizravno potvrdila operativno raspoređivanje svog novog glavnog borbenog oklopnjaka Tip 100 (ZTZ-100) nakon što je nedavno objavila snimke s obuke, a očekuje se da će on djelovati kao srednji tenk u mješovitoj floti kao svojevrsna podrška za različite operativne zahtjeve. Donosimo više o novom Tipu 100 koji se usklađuje s trendovima u modernizaciji kineske vojske, fokusirajući se na hibridni pogon, senzorski intenzivne sustave i integraciju mogućnosti elektroničkog ratovanja

Prošlog ponedjeljka Kina je objavila snimke s obuke novog glavnog borbenog tenka Tip 100, potvrđujući da je ušao u službu Kopnenih snaga Narodnooslobodilačke vojske nakon što je u rujnu prošle godine doživio premijeru tijekom parade Dana pobjede u Pekingu. Poznat je i kao ZTZ-100, a razvio ga je 201. istraživački institut te proizvela tvornica tenkova Baotou. Proizvodnja mu je pak započela krajem 2005. godine i ograničena je na početnu seriju niske proizvodnje s nešto više od četiri uočena primjerka.

Procijenjena borbena težina novog kineskog tenka potencijalno se kreće od 35 do 45 tona, ovisno o konfiguraciji modularnog oklopa, a njime upravlja posada od tri člana. Njegova uloga usredotočena je na integraciju senzora, aktivnih sustava zaštite i mrežno ratovanje, a kineska klasifikacija identificira ga kao glavni borbeni tenk četvrte generacije, kategoriju bez međunarodne standardizacije. Njegov raspored integrira potpuno daljinski upravljanu bespilotnu kupolu s vozačem, zapovjednikom i strijelcem premještenim u zatvoreni oklopni odjeljak u prednjem dijelu trupa, čime se eliminira položaj punjača korištenjem njegove automatske verzije. Ovakav raspored fizički odvaja posadu od streljiva pohranjenog u kupoli, smanjujući ranjivost u slučaju probijanja, dok su ispušne ploče i ventilacijski sustavi integrirani u njezinu strukturu da bi se umanjio rizik od previsokog tlaka i unutarnjih eksplozija. Konfiguracija smanjuje ukupni profil vozila, s procijenjenom visinom između 2,2 i 2,5 metara, te doprinosi preživljavanju izoliranjem kritičnih komponenti i ograničavanjem izloženosti posade. Razvoj ovog tenka procjenjuje se unutar vremenskog okvira od 2016. do 2022. godine, a konfiguracija dizajna usklađena je s onima implementiranim na ruskoj T-14 Armati i eksperimentalnim zapadnim konceptima kao što je američki AbramsX, ali bez impliciranja ekvivalentnih performansi.

Novi kineski tenk Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Nepoznati autor







+2 Novi kineski tenk Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Nepoznati autor

Prema dostupnim informacijama, glavno naoružanje tenka Tip 100 sastoji se od glatkocijevnog topa kalibra 105 milimetara, s procijenjenom brzinom paljbe između osam i 12 granata u minuti. On ispaljuje oklopno-probojne granate sa stabiliziranim krilcima, s prijavljenom brzinom na izlazu iz cijevi od oko 1706 metara u sekundi, za što se tvrdi da kompenzira manji kalibar u usporedbi sa zapadnim topovima kalibra 120 milimetara i ruskih topova kalibra 125 milimetara. Time ujedno postiže slične razine prodiranja zahvaljujući poboljšanom pogonskom punjenju. Sustavi proširene stvarnosti Procijenjeni kapacitet streljiva iznosi 30 do 40 metaka, pohranjenih u volumenu kupole, a on je dostupan zbog konfiguracije bez posade te vjerojatno uključuje visokoeksplozivno, visokoeksplozivno protuoklopno i programabilno streljivo. Učinkovit domet gađanja ostaje unutar dva do četiri kilometra za izravnu vatru, s produženim dometom gađanja preko pet kilometara putem mrežnog ciljanja i neizravnog navođenja. Sekundarno naoružanje uključuje koaksijalnu strojnicu QJY-201 kalibra 7,62 milimetra i daljinski upravljanu oružanu stanicu kalibra 12,7 milimetara, opremljenu toplinskim i optičkim ciljnicima za borbu protiv dronova.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Defence Central

Senzorski paket izgrađen je oko četiri radarska panela s faznim nizom, postavljena na kutovima kupole, vjerojatno radeći u milimetarskom valnom frekvencijskom pojasu i pružajući kontinuiranu pokrivenost od 360 stupnjeva, uključujući otkrivanje prijetnji od napada s visine i odozgo. Prema pisanju obrambenog portala The Army Recognition, postoji mogućnost da su ti radari kombinirani s optičkim dnevnim kamerama, infracrvenim i termovizijskim senzorima, ultraljubičastim detektorima i laserskim prijemnicima za upozorenje, omogućujući otkrivanje u vidljivom i nevidljivom spektru te održavanje funkcionalnosti u uvjetima smanjene vidljivosti. Sposobnost otkrivanja uključuje protuoklopne vođene rakete na udaljenostima od nekoliko kilometara i bespilotne letjelice na maloj visini u dometu od oko jednog do pet kilometara, ovisno o veličini i karakteristikama. Svi podaci senzora obrađuju se u stvarnom vremenu i spajaju u jedinstveno sučelje prikazano posadi, s dodatnom mogućnošću integracije vanjskih senzorskih podataka iz bespilotnih zračnih sustava i drugih umreženih vozila, što rezultira gustoćom senzora i razinom pokrivenosti koja premašuje ranije kineske tenkove poput Tipa 96 i Tipa 99. Posada Tipa 100/ZTZ-100 opremljena je sustavima proširene stvarnosti na kacigama, a oni pružaju kompozitno vizualno okruženje od 360 stupnjeva kombinirajući vanjske kamere, radarske podatke i senzorske ulaze u jedan zaslon, učinkovito zamjenjujući tradicionalne periskope i optičke nišane.

China showed its most advanced tank in field training for the first time. The Type 100 has an unmanned turret, active protection against missiles, and a crew that operates entirely from inside the hull.https://t.co/kWYRS91YKD — The Defence Blog (@Defence_blog) May 4, 2026

Obrambena arhitektura tenka Tip 100 usredotočena je na aktivne sustave zaštite, a ne na teški oklop, s dva tzv. hard kill sustava tipa GL-6 APS postavljena na kupoli, a svaki je opremljen s četiri lansirne cijevi za ukupno osam presretača spremnih za trenutnu upotrebu. Ovi sustavi dizajnirani su za presretanje prijetnji poput protuoklopnih vođenih projektila, raketnih granata, streljiva za napad odozgo te onog za zadržavanje na udaljenostima između 10 i 30 metara. Valja reći da su ti sustavi sposobni za suočavanje s prijetnjama koje se približavaju iz velikih kutova, čime rješavaju ranjivosti povezane s oružjem za napad odozgo i streljivom baziranim na dronovima. Hibrid koji omogućuje zasjedu Pasivna zaštita vjerojatno se sastoji od klasificiranog kompozitnog oklopa s modularnim dodatnim paketima, pri čemu se njezin koncept oslanja na otkrivanje i presretanje, a ne na povećanu debljinu oklopa, što odražava pomak od tradicionalnih pristupa zaštiti koji se koriste na tenkovima poput Tipa 99. Mobilnost osigurava hibridni dizelsko-električni pogonski sustav koji generira oko 1500 konjskih snaga kombinacijom dizelskog motora, generatora, baterijskog sustava i elektromotora, što rezultira omjerom snage i težine procijenjenim između 33 i 40 konjskih snaga po toni. Tenk može postići brzine na cesti od oko 80 kilometara na sat i brzine izvan ceste od oko 50 kilometara na sat, s poboljšanim ubrzanjem u usporedbi sa starijim modelima zbog trenutnog okretnog momenta koji pružaju elektromotori.

Izvor: Društvene mreže / Autor: History Legends

Pogonski sustav podržava i hibridni i isključivo električni način rada, omogućujući tiho kretanje sa smanjenim akustičkim i infracrvenim potpisima, a to pruža operativne načine rada poput tihog promatranja i tihog prilaska u scenarijima izviđanja ili zasjede. Operativni domet procjenjuje se na između 400 i 600 kilometara na dizelski pogon dok je kretanje isključivo na struju ograničeno na kraće udaljenosti mjerene u desecima kilometara. Tip 100 je također konfiguriran kao mrežni borbeni čvor, integrirajući podatkovne veze koje ga povezuju s izviđačkim dronovima, topništvom, višecijevnim lansirnim raketnim sustavima, zrakoplovnim postrojbama i sredstvima za elektroničko ratovanje, osiguravajući koordinirane operacije u više domena. Model angažmana slijedi ritam otkrivanja, fuzije podataka, dodjele ciljeva i angažmana, čime je tenku omogućeno sudjelovanje u misijama izvan vizualnog dometa korištenjem vanjskih podataka o ciljanju, umjesto da se oslanja isključivo na ugrađene senzore.

🇨🇳 China’s newest main battle tank, the Type 100, has been publicly used for the first time in exercises with regular army units.



The tanks were probably deployed with units in northern China, based on the terrain shown.https://t.co/jZkiEjuZfD — Militarnyi (@militarnyi) May 5, 2026