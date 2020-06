Kerum želi pravnika s iskustvom konobara na čelu Park šume Marjan, Opara odbio dati suglasnost

Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara odbio je dati suglasnost na imenovanje Marinera Rančića novim ravnateljem Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan, te tako iznova zategnuo odnose s glavnim koalicijskim partnerom Željkom Kerumom i njegovom Hrvatskom građanskom strankom

Ova ustanova po koalicijskom ugovoru spada u Kerumovu kvotu, a on je prije nekoliko tjedana javno najavio smjenu dotadašnjeg ravnatelja Damira Grubšića 'jer ga nije slušao' i 'jer je vodio računa da se svidi aktivistima i oporbi'.

Konkretan povod za smjenu bila je sječa stabla neposredno uz Kerumov restoran na plaži Bene, zbog koje su građani alarmirali inspektore i ovu ustanovu i ona je uputila svoje ljude da naprave zapisnik, što se Kerumu nije svidjelo. No, do danas nije službeno objavljeno tko je zapravo posjekao to jedno stablo.

Upravno vijeće ustanove, gdje Kerum drži većinu, prije dva tjedna odlučilo je o Grubšićevoj smjeni i prijedlog o tome uputilo Gradskom vijeću, jednako kao i prijedlog da se za vršitelja dužnosti ravnatelja imenuje javnosti nepoznati 30-godišnji Marinero Rančić, friško diplomirani pravnik s radnim iskustvom jedino u kafićima i restoranima.