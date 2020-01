Pale teške riječi oko Marjana: Oporba bi ga predala državi, nervozni Opara ne želi potpisati

Gradsko vijeće Splita cijelu svoju sjednicu posvetilo je stanju park šume Marjan, mahom imovinsko-pravnim odnosima u splitskom simbolu zaštićenom i kao prirodni, i kao kulturni spomenik. Sazivanje tematske sjednice inicirala je oporba predvođena Antom Čikotićem iz Mosta, koji tvrdi da gradonačelnik Andro Krstulović Opara generira kaos na Marjanu i da mu u tome ljestve drže Ministarstvo poljoprivrede i Državno odvjetništvo

'Neću omogućiti da itko uđe u vlasništvo koje je vjekovima gradsko. Naveli ste kako se vodim prizemnim emocijama, a ja se vodim samo ljubavi prema ovom gradu, ako je to vama jeftino i prizemno onda nemamo zajednički jezik', rekao je gradonačelnik Splita.

Na sjednicu su pozvani predstavnici niza građanskih udruga, od Društva Marjan koje već preko stoljeća skrbi o ovom splitskom simbolu do udruge 'Merjan je naš', koja navodno zastupa interese čak dvije tisuće vlasnika privatnog zemljišta unutar park šume. U njihovo ime dugački govor o povijesti Marjana održao je Branko Reić , inače jedan od 75 vlasnika bespravnih objekata na Marjanu oko čije se legalizacije punih devet godina lome koplja. On je čak osporio dokumente iz 1964. i 1988. godine o osnivanju park šume i zatražio smanjenje njenog obuhvata.

'Priča o Marjanu mogla bi se usporediti s biblijskom pričom o kralju Solomonu i dvije majke, pri tom je gradonačelnik Opara preuzeo ulogu majke koja uporno laže da je dijete njeno, pa čak pristaje da se raspolovi i umre, radije nego da prizna da dijete nije njeno. Tako je gradonačelnik odlučio da ne potpiše tabularnu izjavu kojom bi priznao zakone i odluku Vrhovnog suda, te je svojom samovoljom onemogućio stvaranje zakonskog okvira za gospodarenje šumom, a da to sad nije pravno argumentira. To je dovelo do situacije u kojoj nam je trebalo proglašenje opasnosti o elementarne nepogode da bi se bilo kakvi šumarski radovi u Park šumi Marjan obavljali u situaciji kad se doslovno iz svemira vidilo da šuma propada pod najezdom potkornjaka. Time je otvorena Pandorina kutija, jer se pod izlikom spašavanja procesom sanacije upravljalo tako da se svjesno kršio zakon o šumama i po nalazu šumarske inspekcije je počinjeno pustošenje šume. Zar će Marjan biti manje splitski ako bude u vlasništvu Hrvatske?', upitala se Kristina Vidan (Pametno).

S njom i Antom Čikotićem se ipak nije složio Goran Kotur (SDP), koji je upozorio na iskustvo loše suradnje s Hrvatskim šumama i predaju Marjana toj tvrtki usporedio s 'predajom Hajduka Hrvatskom nogometnom savezu da njime upravlja'.

Na sjednici je potvrđeno da masovna sječa stabala još uvijek nije iskorijenila nametnik mediteranski potkornjak, a Martina Đodan iz Hrvatskog šumarskog instituta preporučila je početak sadnje novih stabala na jesen.

Sjednica je uz kraću pauzu nastavljena od 14 sati i izvjesno je da će trajati do večeri, bez konkretnih zaključaka.