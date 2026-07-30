traje akcija spašavanja

Urušila se dvokatnica u Italiji: Sedam osoba nestalo, strahuje se da bi ih moglo biti i više

M.Či.

30.07.2026 u 21:21

Urušavanje zgrade u Messini
Urušavanje zgrade u Messini Izvor: Screenshot/Vigili del Fuoco / Autor: Screenshot/ Vigili del Fuoco
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Sedam osoba vodi se kao nestalo nakon urušavanja dvokatnice u talijanskoj Messin. Na terenu je u tijeku velika akcija spašavanja u kojoj sudjeluju deseci vatrogasaca i specijaliziranih timova

Iako se u prvim informacijama pretpostavljalo da je do tragedije došlo zbog eksplozije plinske boce, prve procjene upućuju na to da je uzrok urušavanja bio strukturni problem zgrade, javlja Il Sole 24.

Talijanski vatrogasci pokrenuli su opsežnu potragu za nestalima. U akciji sudjeluje više spasilačkih timova, pripadnici specijaliziranih USAR jedinica za potragu i spašavanje iz ruševina, vodiči sa psima tragačima, operateri dronova te pripadnici speleoloških, planinskih i riječnih spasilačkih jedinica.

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Spasioci pretražuju ruševine u nadi da će pronaći preživjele. Prema informacijama do kojih je došao Il Sole 24, u bolnicu su prevezene tri ozlijeđene osobe, no taj bi se broj mogao povećati kako spasilačke službe pretražuju ostatke.

Akcija spašavanja i dalje traje, a vlasti apeliraju na građane da ne prilaze području nesreće kako bi omogućili neometan rad spasilačkih službi.

Javni tužitelj Messine Antonio D'Amato posjetio je mjesto događaja i najavio da će biti pokrenuta istraga kako bi se utvrdili uzroci urušavanja.

Očevici pričaju kako se čuo ogroman prasak i sve se srušilo. Ističu kako se nije čula nikakva eksplozija, ali se mogao vidjeti veliki bijeli oblak dima. Dodaju kako je u prizemlju zgradi bila trgovina u kojoj je samo nekoliko minuta prije urušavanja bilo barem dvadesetak ljudi.

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