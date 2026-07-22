Institut za istraživanje migracija ima novi projekt: Unaprijeđivanje digitalnih vještina migranata

Projekt je odobren u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju Europske unije (AMIF), a Institutu je za provedbu aktivnosti dodijeljeno 105.000 eura.

Projekt "Integrated Ecosystems for Migrants Digital Vocational Competency – D-HUBS ", koji će trajati 24 mjeseca, koordinira Università degli Studi Roma 3 , a okuplja istraživačke ustanove, obrazovne organizacije, organizacije civilnog društva i druge partnere iz više država članica Europske unije .

Cemtri za digitalnu uključenost

U partnerskim regijama uspostavit će se centri za digitalnu uključenost koji će povezivati istraživačke ustanove, organizacije civilnog društva, pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, javna tijela, poslodavce te organizacije koje okupljaju migrante, priopćili su iz IMIN-a.

Naglasili su kako će posebna pozornost biti posvećena migrantima izloženima višestrukim oblicima ranjivosti, uključujući žene, starije osobe, osobe s invaliditetom te osobe s niskom razinom pismenosti. Za njih će se razvijati pristupačni i prilagođeni programi osposobljavanja koji obuhvaćaju korištenje digitalnih javnih usluga, traženje zaposlenja putem digitalnih platformi, izradu životopisa, sigurnu internetsku komunikaciju te osnovno razumijevanje umjetne inteligencije i njezine primjene u svakodnevnom životu i radu.

Kako su istaknuli, Institut za istraživanje migracija imat će posebno važnu ulogu u provedbi projekta jer će voditi radni paket posvećen mapiranju potreba, suoblikovanju projektnih aktivnosti i uključivanju relevantnih dionika. IMIN će također sudjelovati u razvoju programa osposobljavanja, provedbi aktivnosti usmjerenih povezivanju migranata s tržištem rada te oblikovanju preporuka za javne politike.