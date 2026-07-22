Institut za istraživanje migracija ima novi projekt: Unaprijeđivanje digitalnih vještina migranata

Institut za istraživanje migracija (IMIN) partner je na novom europskom projektu vrijednom više od 1, 76 milijuna eura, kojemu je cilj unaprijediti digitalne vještine državljana trećih zemalja te olakšati njihovu integraciju na tržište rada.
Projekt "Integrated Ecosystems for Migrants Digital Vocational Competency – D-HUBS", koji će trajati 24 mjeseca, koordinira Università degli Studi Roma 3, a okuplja istraživačke ustanove, obrazovne organizacije, organizacije civilnog društva i druge partnere iz više država članica Europske unije.
Projekt je odobren u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju Europske unije (AMIF), a Institutu je za provedbu aktivnosti dodijeljeno 105.000 eura.
IMIN-ovu projektnu dionicu vodi viši znanstveni suradnik Marko Turk, a u provedbi sudjeluju Kristina Posavec i Iva Tadić.
Cemtri za digitalnu uključenost
U partnerskim regijama uspostavit će se centri za digitalnu uključenost koji će povezivati istraživačke ustanove, organizacije civilnog društva, pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, javna tijela, poslodavce te organizacije koje okupljaju migrante, priopćili su iz IMIN-a.
Naglasili su kako će posebna pozornost biti posvećena migrantima izloženima višestrukim oblicima ranjivosti, uključujući žene, starije osobe, osobe s invaliditetom te osobe s niskom razinom pismenosti. Za njih će se razvijati pristupačni i prilagođeni programi osposobljavanja koji obuhvaćaju korištenje digitalnih javnih usluga, traženje zaposlenja putem digitalnih platformi, izradu životopisa, sigurnu internetsku komunikaciju te osnovno razumijevanje umjetne inteligencije i njezine primjene u svakodnevnom životu i radu.
Kako su istaknuli, Institut za istraživanje migracija imat će posebno važnu ulogu u provedbi projekta jer će voditi radni paket posvećen mapiranju potreba, suoblikovanju projektnih aktivnosti i uključivanju relevantnih dionika. IMIN će također sudjelovati u razvoju programa osposobljavanja, provedbi aktivnosti usmjerenih povezivanju migranata s tržištem rada te oblikovanju preporuka za javne politike.