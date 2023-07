Kandidat Domovinskog pokreta koji je prijetio Ivoševiću i nazvao ga četnikom doznao kaznu

Na ročištu prije četiri dana saslušan je i Ivošević, korak do njega bio je i okrivljenik. Sutkinja ga je pitala hoće li se ispričati, no nije to napravio. Pojasnio je kako je upotrijebio termin četnik, jer su četnici banda, a za njega su ovi na vlasti u Splitu banda, javlja Dalmatinski portal.

Postupak se poveo po Ivoševićevoj prijavi policiji nakon što je pročitao da je Matej M. sa svog profila ispod njegove objave u komentaru napisao sljedeće: 'Majku ti tvoju tebi i dvosmjernoj traki. Uru vrimena vozim debilu jedan četnički. Treba tebe dobro polomi.'

U svojoj obrani je naveo da je vozio ljude za jednu putničku agenciju i da je zapeo u Zvonimirovoj ulici. Napisao je Ivoševiću da je četnik jer ga je ime asociralo da bi mu netko mogao biti srpske nacionalnosti.

Ivošević je, pak, kazao da je okrivljeni i prije stavljao objave uvredljivog sadržaja, ali da ih nije prijavljivao. Ovaj put je to napravio jer je odlučio da tome mora stati na kraj, tim više što se radi o vrijeđanju na nacionalnoj osnovi, kao i prijetnji da ga treba dobro polomiti.

Izrečena kazna je blizu maksimuma.