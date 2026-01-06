Kanadski premijer: Samo Danska i Grenland odlučuju o budućnosti tog otoka

"Odluka o budućnosti Grenlanda isključivo je na narodu Grenlanda i Danske", rekao je Carney novinarima u Parizu. Nekoliko sati ranije, čelnici glavnih europskih sila u zajedničkoj su izjavi izrazili stav da otok pripada njegovu narodu.

Carney se kasnije sastao s danskom premijerkom Mette Frederiksen i "naglasio podršku Kanade suverenitetu i teritorijalnom integritetu Danske, uključujući Grenland, koji se mora poštovati u skladu s međunarodnim pravom", navodi se u priopćenja njegova ureda.

U nedjelju je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je Grenland SAD-u “potreban iz razloga nacionalne sigurnosti“. Dodao je da taj otok ima veliku stratešku važnost i da je trenutačno okružen ruskim i kineskim brodovima te da Danska ne može jamčiti za njegovu sigurnost.