Kanada okreće leđa SAD-u: Što bi značilo njeno 'pridruženo članstvo' u EU-u?

Kanada želi podići odnose s Europskom unijom na dosad najvišu razinu, a premijer Mark Carney govori o stvaranju jedinstvenog saveza koji bi se usredotočio na obranu, nove tehnologije, umjetnu inteligenciju, Arktik i gospodarsku sigurnost. No što zapravo znači to da Kanada postaje 'pridruženi član' europske obitelji?

Kanadski premijer Mark Carney bio je počasni gost na govoru Ursule von der Leyen o stanju Europske unije u Europskom parlamentu, a u četvrtak će se i sam obratiti eurozastupnicima u Strasbourgu jer Ottawa pokušava snažnije povezati Kanadu s Europom te smanjiti dio svoje gospodarske i sigurnosne ovisnosti o SAD-u. 'Vidimo svijet istim očima', rekla je Von der Leyen, izdvojivši tehnologiju, proizvodnju naoružanja, umjetnu inteligenciju i politiku prema Arktiku kao područja na kojima postoji prostor za snažnije povezivanje.

Može li Kanada postati članica EU-a? Wall Street Journal ranije je izvijestio da se razmatra mogućnost svojevrsnog pridruženog članstva Kanade, no takav pojam ne znači punopravno članstvo u Uniji, piše Deutsche Welle. Za to postoji i pravna prepreka. Prema članku 49. Ugovora o Europskoj uniji, za članstvo se može prijaviti europska država, što Kanada geografski nije. Postoji, međutim, širok prostor za druge modele povezivanja – od trgovinskih i političkih sporazuma do sudjelovanja u pojedinim europskim programima. Stručnjak sa Sveučilišta u Ottawi Patrick Leblond smatra malo vjerojatnim da bi Kanada željela preuzimati europsko zakonodavstvo ili pristupiti jedinstvenom tržištu i carinskoj uniji. Prema njegovu tumačenju, Carney zapravo želi novi savez usmjeren ponajprije na obranu i gospodarsku sigurnost.

Europa i Kanada traže manju ovisnost o SAD-u Jedan od glavnih motiva za približavanje jest sigurnost. 'Na neki smo način s obje strane uzimali američki zaštitni kišobran zdravo za gotovo', smatra Leblond. I Kanada i europske države sada povećavaju obrambena ulaganja i pokušavaju razviti vlastite proizvodne kapacitete. Kanada trenutačno oko 70 posto obrambenih izdataka troši u SAD-u, no Carney želi smanjiti tu ovisnost. Jedan od prvih konkretnih poteza već je napravljen: Kanađani su se priključili europskom programu SAFE, vrijednom do 150 milijardi eura te namijenjenom financiranju zajedničke nabave obrambene opreme. To kanadskim kompanijama omogućuje povoljnije sudjelovanje u europskim obrambenim projektima. Kanada ima ono što Europi treba Suradnja se ne bi zaustavila na oružju. Među mogućim zajedničkim projektima spominju se sateliti, zaštita podmorskih optičkih kabela u sjevernom Atlantiku i druga kritična infrastruktura. Važan faktor su i kanadski prirodni resursi. Kanada raspolaže velikim zalihama nafte i plina, ali i kritičnih sirovina, zbog čega bi mogla pomoći Europi u smanjivanju ovisnosti o drugim dobavljačima.

Dear @MarkJCarney we want to bring the relationship with Canada to the highest level possible.



I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the EU.



And create a common prosperity and economic security space. pic.twitter.com/GqIjGBz6aY — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 16, 2026