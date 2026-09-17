Kanada okreće leđa SAD-u: Što bi značilo njeno 'pridruženo članstvo' u EU-u?

Kanada želi podići odnose s Europskom unijom na dosad najvišu razinu, a premijer Mark Carney govori o stvaranju jedinstvenog saveza koji bi se usredotočio na obranu, nove tehnologije, umjetnu inteligenciju, Arktik i gospodarsku sigurnost. No što zapravo znači to da Kanada postaje 'pridruženi član' europske obitelji?
Kanadski premijer Mark Carney bio je počasni gost na govoru Ursule von der Leyen o stanju Europske unije u Europskom parlamentu, a u četvrtak će se i sam obratiti eurozastupnicima u Strasbourgu jer Ottawa pokušava snažnije povezati Kanadu s Europom te smanjiti dio svoje gospodarske i sigurnosne ovisnosti o SAD-u.
'Vidimo svijet istim očima', rekla je Von der Leyen, izdvojivši tehnologiju, proizvodnju naoružanja, umjetnu inteligenciju i politiku prema Arktiku kao područja na kojima postoji prostor za snažnije povezivanje.
Može li Kanada postati članica EU-a?
Wall Street Journal ranije je izvijestio da se razmatra mogućnost svojevrsnog pridruženog članstva Kanade, no takav pojam ne znači punopravno članstvo u Uniji, piše Deutsche Welle.
Za to postoji i pravna prepreka. Prema članku 49. Ugovora o Europskoj uniji, za članstvo se može prijaviti europska država, što Kanada geografski nije.
Postoji, međutim, širok prostor za druge modele povezivanja – od trgovinskih i političkih sporazuma do sudjelovanja u pojedinim europskim programima.
Stručnjak sa Sveučilišta u Ottawi Patrick Leblond smatra malo vjerojatnim da bi Kanada željela preuzimati europsko zakonodavstvo ili pristupiti jedinstvenom tržištu i carinskoj uniji. Prema njegovu tumačenju, Carney zapravo želi novi savez usmjeren ponajprije na obranu i gospodarsku sigurnost.
Europa i Kanada traže manju ovisnost o SAD-u
Jedan od glavnih motiva za približavanje jest sigurnost.
'Na neki smo način s obje strane uzimali američki zaštitni kišobran zdravo za gotovo', smatra Leblond.
I Kanada i europske države sada povećavaju obrambena ulaganja i pokušavaju razviti vlastite proizvodne kapacitete. Kanada trenutačno oko 70 posto obrambenih izdataka troši u SAD-u, no Carney želi smanjiti tu ovisnost.
Jedan od prvih konkretnih poteza već je napravljen: Kanađani su se priključili europskom programu SAFE, vrijednom do 150 milijardi eura te namijenjenom financiranju zajedničke nabave obrambene opreme. To kanadskim kompanijama omogućuje povoljnije sudjelovanje u europskim obrambenim projektima.
Kanada ima ono što Europi treba
Suradnja se ne bi zaustavila na oružju. Među mogućim zajedničkim projektima spominju se sateliti, zaštita podmorskih optičkih kabela u sjevernom Atlantiku i druga kritična infrastruktura.
Važan faktor su i kanadski prirodni resursi. Kanada raspolaže velikim zalihama nafte i plina, ali i kritičnih sirovina, zbog čega bi mogla pomoći Europi u smanjivanju ovisnosti o drugim dobavljačima.
Već imaju CETA-u
EU i Kanada pritom ne kreću od nule. Njihovi trgovinski odnosi uređeni su sporazumom CETA, a on se primjenjuje od 2017. godine i uklonio je gotovo sve carine u međusobnoj trgovini.
Osim toga, europskim tvrtkama omogućuje pristup kanadskim javnim natječajima te uređuje trgovinu industrijskim i poljoprivrednim proizvodima i uslugama.
Leblond smatra da potencijal CETA-e još nije potpuno iskorišten jer je velik dio kanadskog gospodarstva tradicionalno mnogo snažnije okrenut SAD-u nego Europi.
Trump gura Kanadu prema Europi?
Carneyjevo približavanje Bruxellesu događa se i u vrijeme zaoštrenih odnosa Washingtona i Ottawe.
Kanadski premijer već je na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu govorio o 'prekidu' starog svjetskog poretka i pozvao srednje velike sile na zajedničko djelovanje kako ne bi završile na 'jelovniku' velikih sila.
Trgovinske napetosti Kanade i SAD-a u međuvremenu su porasle. Iako se kanadsko gospodarstvo zbog geografije i desetljeća integracije ne može jednostavno odvojiti od američkog, Ottawa traži dodatne partnere.
Europa se pritom nameće kao jedan od najvažnijih. Cilj zasad nije ulazak Kanade u EU, već stvaranje dovoljno snažnog političkog, gospodarskog, tehnološkog i obrambenog partnerstva da obje strane budu manje ovisne o SAD-u i sposobnije samostalno djelovati.