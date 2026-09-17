Trump divlja zbog dogovora EU-a i Kanade: 'Neprijateljski čin, uvest ću vam carine'

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Europskoj uniji 'ozbiljnim carinama' i ograničavanjem trgovine nakon što je Bruxelles predložio da Kanada postane prva pridružena članica Unije. Tu je mogućnost nazvao 'smiješnom'
Trump je potez EU-a ocijenio mogućim 'neprijateljskim činom' te poručio da bi mogao uvesti 'vrlo ozbiljne carine ili obustaviti trgovinu s Europom'.
'Ako su namjere dobre, onda je sve u redu. Ako su loše, Europi ćemo nametnuti vrlo visoke carine', rekao je novinarima.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozvala je u srijedu Kanadu da postane prva 'pridružena članica' EU-a, dan prije najavljenog obraćanja kanadskog premijera Marka Carneyja Europskom parlamentu, prenosi Guardian.
Europa s Kanadom kuje velik plan. Von der Leyen predložila je Carneyju snažniju suradnju u tehnologiji, obrani i energetici. Obraćajući se Europskom parlamentu, kazala je da se demokracije suočavaju s 'raspadanjem međunarodnog poretka utemeljenog na pravilima' te da se Bruxelles i Ottawa zbog toga trebaju dodatno povezati.
Veza ojačala zbog Trumpa
Kanada i EU već imaju trgovinski sporazum i niz bilateralnih dogovora, no njihove su veze ojačale otkako se Trump vratio u Bijelu kuću i povećao carine nekadašnjim saveznicima. Američki predsjednik istodobno je više puta govorio o mogućnosti da Kanada postane 51. američka savezna država te je učestalo kritizirao Europsku uniju.
Da Kanada želi dodatno smanjiti ovisnost o Sjedinjenim Državama u području obrane, pokazuje i objava Carneyjeva ureda prema kojoj je Ottawa službeno podnijela zahtjev za priključenje Združenim ekspedicijskim snagama, vojnoj koaliciji pod britanskim vodstvom.
Riječ je o partnerstvu za brzo vojno djelovanje koje okuplja deset sjevernoatlantskih članica NATO-a, među kojima su Danska, Nizozemska, Norveška i Švedska.
Carney i britanski premijer Andy Burnham sastali su se u srijedu u prostorijama nogometnog kluba Everton. Dvojica čelnika, obojica navijači tog premierligaša, potom su pratila Evertonovu utakmicu protiv Wolverhamptona.
Bliski odnosi u trgovini i obrani
Razgovarali su o jačanju obrambene suradnje te prilikama i izazovima koje donosi umjetna inteligencija. Iz Downing Streeta priopćeno je da su obojica naglasila važnost bliskih odnosa s europskim partnerima, osobito u trgovini i obrani.
Europska unija dosad nije imala kategoriju pridruženog članstva. Ipak, održava bliske odnose s Norveškom, Islandom i Švicarskom, što tim državama omogućuje duboku gospodarsku integraciju uz prihvaćanje mnogih pravila EU-a. Zasad nije poznato što bi pridruženo članstvo konkretno značilo, uključujući moguće posljedice za odnos Kanade prema jedinstvenom europskom tržištu.
Von der Leyen je poručila da je vrijeme da se suradnja utemeljena na trgovini preraste u širi 'savez za budućnost' te da se odnosi s Kanadom podignu na najvišu moguću razinu.
'Surađivat ćemo na inteligentnoj proizvodnji. Uspostavit ćemo tehnološki savez. Povezat ćemo obrambene industrije. Arktik ćemo pretvoriti u vodeći zajednički projekt', kazala je.
Među ostalim područjima suradnje navela je energetiku, kritične minerale, baterije, umjetnu inteligenciju te kibernetičku i gospodarsku sigurnost.
'Ovo nije partnerstvo usmjereno protiv bilo koga, nego partnerstvo koje treba ojačati sve nas', zaključila je Von der Leyen.