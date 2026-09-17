Trump divlja zbog dogovora EU-a i Kanade: 'Neprijateljski čin, uvest ću vam carine'

Trump je potez EU-a ocijenio mogućim 'neprijateljskim činom' te poručio da bi mogao uvesti 'vrlo ozbiljne carine ili obustaviti trgovinu s Europom'.

'Ako su namjere dobre, onda je sve u redu. Ako su loše, Europi ćemo nametnuti vrlo visoke carine', rekao je novinarima.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen pozvala je u srijedu Kanadu da postane prva 'pridružena članica' EU-a, dan prije najavljenog obraćanja kanadskog premijera Marka Carneyja Europskom parlamentu, prenosi Guardian.

Europa s Kanadom kuje velik plan. Von der Leyen predložila je Carneyju snažniju suradnju u tehnologiji, obrani i energetici. Obraćajući se Europskom parlamentu, kazala je da se demokracije suočavaju s 'raspadanjem međunarodnog poretka utemeljenog na pravilima' te da se Bruxelles i Ottawa zbog toga trebaju dodatno povezati.