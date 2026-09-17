Žena na glomaznom otpadu pronašla 42.000 eura: Prijeti joj zatvor

Jedna je Poljakinjama na odlagalištu glomaznog otpada, u odbačenoj komodi pronašla 42.000 eura. Novac je pripadao starijem bračnom paru iz Warzymica, u blizini Szczecina.

Ljudi su spremili ušteđevinu u jednu od ladica komode. No, komad namještaja je zajedno s novcem završio na otpadu. Par je tek nekoliko sati kasnije postao svjestan što se dogodilo. Kad su se vratili na odlagalište, komode više nije bilo.