Žena na glomaznom otpadu pronašla 42.000 eura: Prijeti joj zatvor

Iako se kaže da pronalazak novca donosi sreću, to se ne može reći za Poljakinju koja je pronašla 42.000 eura u komodi na krupnom otpadu. Naime, vlasnici s pokrenuli policijsku istragu, koja je rezultirala prijavom protiv nalaznice zbog neovlaštenog prisvajanja imovine
Jedna je Poljakinjama na odlagalištu glomaznog otpada, u odbačenoj komodi pronašla 42.000 eura. Novac je pripadao starijem bračnom paru iz Warzymica, u blizini Szczecina.
Ljudi su spremili ušteđevinu u jednu od ladica komode. No, komad namještaja je zajedno s novcem završio na otpadu. Par je tek nekoliko sati kasnije postao svjestan što se dogodilo. Kad su se vratili na odlagalište, komode više nije bilo.
U potragu za komodom i novcem, uključili su se policija i privatni detektiv. Nakon nekoliko dana istrage, policija je pronašla ženu koja je našla, ali i zadržala novac. Srećom, u njenom je stanu pronađena cijela svota, koja je vraćena vlasnicima, prenosi Fenix-magazin.de.
No, tu tek počinju problemi. Naime, žena nije prijavila pronalazak novca nadležnim institucijama, zbog čega je protiv nje pokrenut kazneni postupak. Tužiteljstvo je tereti za neovlaštenog prisvajanje tuđe imovine. Ako bude proglašena krivom, može dobiti do godinu dana zatvora.
Bračni par je, srećom, dobio svoj novac natrag. Za komodu ih ionako više nije briga.