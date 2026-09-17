Sestra dječaka iz Zadra otkrila nove detalje: Nije prvi put da je ostavljen sam

Istražni zatvor određen je majci trogodišnjeg djeteta koje je u ponedjeljak teško stradalo u požaru stana u Zadru. Policijskim očevidom utvrđeno je da je požar izazvao kratki spoj na produžnom kabelu na koji su bili priključeni mobitel i ventilator dok je dijete bilo samo.

Majku se nakon prvog ispitivanja sumnjiči da je povrijedila djetetova prava i dovela njegov život u opasnost svojim postupcima, a istražni zatvor je propisan zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Reporterka RTL-a Nikolina Radić u četvrtak javlja pak da im je nadležno ministarstvo kazalo da izvanredni upravni nadzor i dalje traje nad Područnim uredom Zavoda za socijalnu skrb u Zadru.

Utvrđuje se kako su postupali, jesu li pravodobno postupali, a podaci još uvijek nisu dostupni. Kazali su da će o svemu izvijestiti javnost kada nadzor bude gotov, prenosi.

Kako doznaje za RTL, iz uže obitelji višekratno su upozoravali zaposlenike nadležnog Zavoda za socijalnu skrb. Tražili su da se pooštri nadzor nad majkom, da dijete s njom nije sigurno jer je ono u više navrata viđeno kako se samo na parkiralištu igra i trči između automobila.

Reporterka RTL javlja i da je dječakova sestra kazala da je dijete prije mjesec dana bilo samo uz zadarsku prometnicu.

Dječak je zadobio teške opekline drugog stupnja i ozljede dišnih putova. U Klaićevoj je smješten na intenzivno liječenje, gdje mu se pruža i kirurška skrb. Dječji kirurg Rok Kralj rekao je u utorak da je dječak stabilno, ali da je njegovo stanje teško. 'Stanje je teško, ali očekujemo dobar ishod', izjavio je Kralj za RTL.