Amerikanci otkrili plan za Venezuelu: Provodit će se u tri faze, prva ključna za naftu

Kao ključni element prve faze istaknut je sporazum o nafti , u sklopu kojeg bi Sjedinjene Države uskoro mogle preuzeti i prodavati desetke milijuna barela venezuelanske nafte na svjetskom tržištu.

Govoreći nakon zatvorenog brifinga za sve američke senatore, Rubio je rekao da Washington započinje svoj plan u tri faze sa ' stabilizacijom' jer ne želi da Venezuela ' sklizne u kaos ', piše CNN . Pritom je naglasio da SAD smatra kako ima znatnu polugu utjecaja na privremenu venezuelansku vladu koju predvodi Delcy Rodríguez .

Nafta pod američkom kontrolom

Rubio je rekao da bi prihod od prodaje nafte bio pod kontrolom SAD-a te raspoređivan 'na način koji koristi venezuelanskom narodu'. Najavio je da će Washington prodavati između 30 i 50 milijuna barela nafte po tržišnim cijenama, za razliku od dosadašnjih diskontnih uvjeta pod kojima je Venezuela izvozila energente.

'Već vidimo napredak s ovim novim dogovorom koji je objavljen, a slijedit će i dodatni sporazumi', rekao je Rubio, ne navodeći pojedinosti o budućim aranžmanima.

Američki državni tajnik potvrdio je i zapljenu dvaju tankera s venezuelanskom naftom, istaknuvši da su privremene vlasti u Caracasu željele da se nafta s jednog od brodova uključi u dogovor s Washingtonom.

Druga faza: Oporavak

Druga faza plana odnosi se na gospodarski oporavak zemlje. Prema Rubiju, cilj je osigurati da američke, zapadne i druge strane kompanije dobiju 'pravedan pristup venezuelanskom tržištu'.

Istodobno bi se trebao pokrenuti proces nacionalnog pomirenja, uključujući amnestiju oporbenih snaga, njihovo puštanje iz zatvora ili povratak u zemlju te početak obnove civilnog društva.

Politička tranzicija kao završna faza

Treća faza plana predviđa političku tranziciju Venezuele. Rubio je naglasio da će konačna odluka o budućnosti zemlje biti u rukama njezinih građana.

'Na kraju će biti na venezuelanskom narodu da transformira vlastitu zemlju', rekao je, dodajući da će se pojedini elementi sve tri faze preklapati.

Rubio je cijeli aranžman opisao kao rezultat američke 'naftne karantene' prema Venezueli. Prema njegovim riječima, suradnja sa SAD-om jedini je način da privremene vlasti izbjegnu potpuni gospodarski kolaps.

'Novac od prodaje nafte bit će raspoređen pod našim nadzorom, tako da koristi građanima Venezuele – a ne korupciji i ne režimu', zaključio je Rubio, istaknuvši da Washington time dobiva snažan alat za provedbu stabilizacije zemlje.