U akciji Europola uhićeno osam državljana Srbije, sudjelovala i hrvatska policija

U akciji je zaplijenjena 1,1 tona kokaina, te veća količina oružja i novca.

Na teritoriju Španjolske uhićeni su srpski državlјani B. B. (1963), B. I. (1976), M. B. (1999), M. N. (1997), S. S. (1987), R. M. (2004), D. P. (1993) i N. T. (1992), koji se sumnjiče da su kao članovi kriminalne skupine osigurali logistiku i omogućili opremu za prihvat transportirane droge iz Kolumbije, koja je stizala brodovima u Španjolsku a potom je skladištena i u koordinaciji s nekoliko španjolskih kriminalnih skupina dalјe distribuirana.

Također je podnesena kaznena prijava i izrečena mjera zabrane napuštanja Španjolske srpskom državlјaninu Z. Š. (1965), te trojici državlјana Slovenije i jednom državlјaninu Bugarske.