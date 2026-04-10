Kamala Harris o ponovnoj predsjedničkoj kandidaturi: 'Razmišljam, razmišljam'

Harris, koja se pojavila na sastanku National Action Networka, organizacije za zaštitu građanskih sloboda velečasnog Ala Sharptona, izravno je upitana hoće li se ponovno kandidirati.

"Mogla bih, mogla bih. Razmišljam o tome, razmišljam o tome", rekla je Harris, dok su okupljeni na događanju u New Yorku odgovorili pljeskom.

Harris je dodala da bi razmotrila moguću kandidaturu u kontekstu toga tko bi 2028. godine mogao obavljati najbolji posao kao predsjednik "američkog naroda". Harris, koja je bila potpredsjednica u administraciji Joea Bidena, izgubila je u predsjedničkoj utrci 2024. godine od Donalda Trumpa, koji je osvojio i ukupni broj glasova i Elektorski kolegij.