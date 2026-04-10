Kovač upozorava da je zbog Irana Europa paralizirana: 'U vakumu smo, Kina djeluje iza kulisa'

Miro Kovač navodi da bi Trump mogao doista htjeti mirovno rješenje s Iranom u Pakistanu, a znak tome bi moglo biti slanje potpredsjednika Vancea u Pakistan. I on i izraelski premijer Benjamin Netanyahu su sada u problemu

Trump je mislio da će moći srušiti režim u Iranu, kao što je srušio vlast u Venezueli, ali pogriješio je. Sada su i on u Netanyahu u nezgodnoj situaciji jer obojica ove godine imaju izbore, ustvrdio je na aktualnu situaciju na Bliskom istoku bivši ministar vanjskih poslova, Miro Kovač. Gostujući na RTL-u, Kovač je rekao da Iran nema atomsku bombu, ali ima ekonomsku koju osjeća cijeli svijet. Upitan o Trumpovim ranijim izjavama o kraju civilizacije, Kovač kaže da je Trumpova strategija puno toga reći a kada puno govori, puno i pogriješi. 'On to tako čini. Ne mora se svaka izjava interpretirati kao da govori profesor književnosti ili profesor starogrčkog jezika. Svijetu nije ugodno, ali on je sada očito shvatio da je u nezgodnoj situaciji. I zato pristaje na pregovore s Iranom. Prije deset dana se nije tako izjašnjavao. Sada se na taj način izjašnjava. A to slijedi iz toga da je u nezgodnoj situaciji. Kako će se iz toga izvući, to je problem za njega. Ne smije ispasti gubitnik jer će ga demokrati napasti, kao što i u Izraelu oporba, lijeva oporba, napada Netanyahua', rekao je Kovač, prenosi net.hr.

Vance kao pokazatelj da Trump želi mir Ipak, sada se ne priča toliko o Epsteinovim dokumentima, a Trump se i dalje može izvući. Naveo je da eksperti navode da bi za kopnenu invaziju trebalo milijun vojnika pa se zapitao tko bi to poslao. Nada se da će pregovori u Pakistanu biti uspješni. 'Hoće li biti uspješni, to nitko ne zna. To ne znaju ni Iranci, koji će sjediti u jednoj prostoriji, odnosno Amerikanci u drugoj. Pakistanci će prenositi poruke – iranske Amerikancima i američke Irancima. To što tamo ide Vance može biti pokazatelj da gospodin Trump želi mirovno rješenje', naveo je bivši ministar.

Posljedice napada na Teheran Izvor: Profimedia / Autor: Shadati / Xinhua News / Profimedia







+6 Posljedice napada na Teheran Izvor: Profimedia / Autor: Shadati / Xinhua News / Profimedia

Dodao je da je Europa u ovom ratu paralizirana i nemoćna pa je time Europi u interesu kraj rata. Također, ovaj rat je pokazao i da su slabe države u Zaljevu također paralizirane te ih Amerikanci nisu uspjeli zaštititi. 'To je velik problem na sadašnjoj razini za Amerikance. Jer ako ste vi pokrovitelj, ako ste hegemon, a na kraju se umiješa Kina kao konkurent, Kina djeluje iza kulisa i uspije pomoći da dođe do pregovora. To pokazuje da se nalazimo u nekoj vrsti vakuuma i da se neke stvari u svijetu mijenjaju kada je riječ o odnosu snaga', ustvrdio je.