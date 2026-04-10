Baltičke zemlje složne protiv ruskih tvrdnji: Nisu dali Ukrajini zračni prostor

"Mi, ministri vanjskih poslova Estonije, Latvije i Litve, kategorično odbacujemo trenutačnu rusku dezinformacijsku kampanju protiv naših zemalja kao neutemeljenu", rekli su u zajedničkom priopćenju u petak.

"Baltičke zemlje nikad nisu dopustile da se njihov teritorij i zračni prostor koristi za napade dronovima protiv meta u Rusiji", dodaje se u priopćenju.

Optužbe su već krajem ožujka opovrgnute u kontaktima s otpravnicima poslova ruskih misija u Tallinnu, Rigi i Vilniusu.

"Unatoč službenoj reakciji, Rusija je nastavila lagati", navodi se u priopćenju tri zemlje. Također je naglašeno da se Ukrajina ima pravo braniti protiv ruske agresije.