Savjetnici jedva obuzdali Trumpa da ne ugrozi primirje s Iranom

Bijela kuća odustala je od ideje da Trump u utorak održi televizijsko obraćanje naciji u kojem bi objavio dogovor o primirju s Iranom, izvijestio je Reuters pozivajući se na tri američka dužnosnika
Prema njihovim navodima, dio savjetnika i suradnika privatno je izražavao zabrinutost da bi takav nastup mogao ‘prenapuhati’ još uvijek krhak i nedovoljno razrađen sporazum.
Odluka ukazuje na pokušaj balansiranja unutar Trumpove administracije, koja je željela pokazati ranu dozu optimizma oko dogovora o prekidu sukoba i ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, ali je istodobno bila svjesna njegove nestabilnosti, piše Guardian.
Uoči pregovora zakazanih za subotu u Islamabad, i dalje je neizvjesno hoće li primirje prerasti u trajni mirovni sporazum.
Suradnici ga razuvjerili
Izvori Reutersa tvrde da je Trump na kraju odustao od govora nakon što su ga suradnici razuvjerili. No Bijela kuća odbacuje takve tvrdnje i poručuje da ideja o obraćanju nije ni došla do predsjednika. ‘Ovo su lažne vijesti. O tome se nikada nije ni razgovaralo s predsjednikom’, stoji u priopćenju.
Podsjetimo, Trump je primirje na kraju objavio putem društvenih mreža, svega nekoliko sati prije roka koji si je sam zadao za utorak u 20 sati po istočnoameričkom vremenu, nakon čega je zaprijetio da će ‘zbrisati cijelu civilizaciju’ Irana.
Jedan od izvora rekao je za Reuters da je Trump bio ‘nepokolebljiv’ u namjeri da se obrati naciji. Dužnosnici su potvrdili da se o govoru razmišljalo, ali se od njega odustalo jer su detalji primirja još bili nejasni.
Vodile su se interne rasprave
Kako navode, Trumpovi najbliži savjetnici još su razrađivali sadržaj sporazuma i procijenili da predsjednik nema dovoljno jasnih informacija za obraćanje javnosti.
Jedan visoki dužnosnik Bijele kuće potvrdio je da su se vodile interne rasprave o mogućem obraćanju u utorak navečer. ‘O tome se razgovaralo, ali očito nije realizirano. Nismo obavijestili televizijske mreže niti išta slično - nije otišlo tako daleko’, rekao je dužnosnik za Reuters, ne potvrdivši pritom je li Trump doista bio razuvjeren da odustane od govora.