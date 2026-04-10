Savjetnici jedva obuzdali Trumpa da ne ugrozi primirje s Iranom

Prema njihovim navodima, dio savjetnika i suradnika privatno je izražavao zabrinutost da bi takav nastup mogao ‘prenapuhati’ još uvijek krhak i nedovoljno razrađen sporazum.

Odluka ukazuje na pokušaj balansiranja unutar Trumpove administracije, koja je željela pokazati ranu dozu optimizma oko dogovora o prekidu sukoba i ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, ali je istodobno bila svjesna njegove nestabilnosti, piše Guardian.

Uoči pregovora zakazanih za subotu u Islamabad, i dalje je neizvjesno hoće li primirje prerasti u trajni mirovni sporazum.

Suradnici ga razuvjerili

Izvori Reutersa tvrde da je Trump na kraju odustao od govora nakon što su ga suradnici razuvjerili. No Bijela kuća odbacuje takve tvrdnje i poručuje da ideja o obraćanju nije ni došla do predsjednika. ‘Ovo su lažne vijesti. O tome se nikada nije ni razgovaralo s predsjednikom’, stoji u priopćenju.

Podsjetimo, Trump je primirje na kraju objavio putem društvenih mreža, svega nekoliko sati prije roka koji si je sam zadao za utorak u 20 sati po istočnoameričkom vremenu, nakon čega je zaprijetio da će ‘zbrisati cijelu civilizaciju’ Irana.

Jedan od izvora rekao je za Reuters da je Trump bio ‘nepokolebljiv’ u namjeri da se obrati naciji. Dužnosnici su potvrdili da se o govoru razmišljalo, ali se od njega odustalo jer su detalji primirja još bili nejasni.