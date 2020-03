Kalinić: Možda nam je trebala ovakva kataklizma, nakon svega neka ostane samo ponos. Otvaramo fond za donacije

Pavle Kalinić, pročelnik zagrebačkog Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, kazao je da pregledi zgrada nakon potresa u Zagrebu još uvijek traju te da je preko 7500 obitelji prijavilo štete

'Jako puno ljudi s fakulteta nam pomaže. To traje. To će trajati još nekoliko dana. Možda nam je trebala ovakva kataklizma. Kad sve prođe neka ostane samo ponos. 450 objekata je pregledano, to su uradili statičari. Imate jako puno dimnjaka koji su pali... Šteta je velika. Proglašena je elementarna nepogoda, to znači da će oni koji su imali štete, da će dobiti odštetu', poručio je Kalinić.