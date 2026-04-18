Kako su Amerikanci pretvorili poljoprivredni i vatrogasni avion u zračnu zvijer

Američka tvrtka L3Harris Technologies ugradila je svoje najnovije projektile Red Wolf na lake jurišne avione tipa OA-1K Skyraider II, razvijene iz turboelisnih Air Tractora AT-802, specijaliziranih za poljoprivredu i gašenje požara. Takvom simbiozom više američkih vojnih službi dobilo je pristupačnu platformu za precizne dugodometne udare, a tportal donosi više o uparenim sustavima za koje analitičari ocjenjuju da mijenjaju taktičku geometriju u budućim sukobima

Tvrtka L3Harris Technologies izvijestila je ovih dana da je uspješno dovršila integraciju svoje nove rakete Red Wolf na avion OA-1K Skyraider, proizvod L3Harrisa i Air Tractora. Prema navodima proizvođača, integracijom je potvrđeno da on može primijeniti umreženo višenamjensko oružje za distribuirane udare koje će koristiti Marinski zbor i Ratna mornarica SAD-a te Zapovjedništvo za specijalne operacije.

Stručnjaci navode da je zrakoplovna strana ovog para znatno robusnija nego što bi se moglo zaključiti iz njegova poljoprivrednog i vatrogasnog podrijetla. L3Harris ističe da Skyraider II nudi šest sati leta u borbenom radijusu od 370 kilometara, fleksibilno borbeno opterećenje od 2,7 tona, kratke performanse polijetanja i slijetanja te više komunikacijskih sustava i podatkovnih veza za povezivanje u vidnom polju i izvan njega. Uz to, na njega se mogu ugraditi elektrooptički i infracrveni senzori, kao i druga oprema za izviđanje putem modularne arhitekture otvorenih sustava. Valja reći da avion ima Pratt & Whitneyjev turboelisni motor od 1600 konjskih snaga na osovini, bruto težinu od 7,2 tone i domet od 2400 kilometara s dodatnim spremnikom goriva. Pohvalno je i to da Skyraider II za polijetanje i slijetanje treba pistu dužine 365 metara, a analitičari ističu da je konfiguracija njegova podvozja ključna za to da mu novi projektil Red Wolf bude značajan, a ne kozmetički dodatak.

+3 Rakete Red Wolf na zrakoplovima Air Tractor Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Staff Sgt. Natalie Fiorilli

Višeplatformska arhitektura oružja Skyraider II, naime, ima osam krilnih točaka za oružje težine do 225 kilograma, dvije središnje točke za naoružanje težine do 500 kilograma i unutarnje krilne točke optimizirane za topove kalibra od .50 do 20 milimetara. To u praksi znači da platforma nije ograničena na nošenje jednog egzotičnog oružja, već se može konfigurirati kao zrakoplov mješovitog tereta koji kombinira streljivo za izravni napad, topovsko naoružanje, izviđačko-špijunske senzore, gorivo i lansirne efekte. Ta fleksibilnost omogućuje mu da sažme arsenal izvođenjem naoružanog nadzora, podrške udaru te umrežavanja senzora i strijelaca u jednom letu. Proizvođač i brojni analitičari vjeruju da je raketa Red Wolf naoružanje koje mijenja taktičku geometriju. L3Harris je opisuje kao višenamjenski sustav za precizne udare na velike udaljenosti, s proširenom mogućnošću zadržavanja i djelovanja na daljinu. Prema službenim materijalima L3Harrisa, ova raketa je pokazala visoke podzvučne performanse, domet od 370 kilometara na malim visinama, mogućnost krstarenja do 60 minuta, komunikaciju izvan linije vidljivosti i autonomne angažmane preko horizonta. Sustav je također više puta testiran u letu na zračnim i zemaljskim platformama, uključujući lansiranja iz helikoptera tipa AH-1Z, što je važno jer pokazuje da Red Wolf više nije samo koncept na papiru, već sve zrelija višeplatformska arhitektura oružja.

L3Harris Technologies will produce its Red Wolf systems for the Marine Corps’ Precision Attack Strike Munition program. https://t.co/luu0ArgveR — Defense News (@defense_news) February 4, 2026

Mogu ih koristiti specijalci Prema mišljenju stručnjaka s portala The Army Recognition, s operativnog stajališta ova konfiguracija ublažava uobičajenu slabost lakog turboelisnog jurišnog zrakoplova što se tiče preživljavanja u modernom bojnom prostoru. Američko Zapovjedništvo za specijalne operacije eksplicitno je dalo do znanja da Skyraider II nije namijenjen 'miješanju' s lovcima pete i šeste generacije, ali kada robusni zrakoplov može satima ostati iznad glave, djelovati s ograničenih pisti u blizini razjedinjenih snaga i lansirati raketu na udaljenost od gotovo 400 kilometara, izvan mnogih lokalnih prstenova prijetnje, on prestaje biti samo primitivno oružje u dopustivom okruženju. Stručnjaci su uvjereni da bi paket koji čine Skyraider II i Red Wolf mogao podržati timove za specijalne operacije, pomorske obalne patrole, misije osiguravanja granica, protuterorističke racije i ekspedicijske odgovore na krize s improviziranih lokacija, na kojima su mlažnjaci, veliki izviđački i nadzorni zrakoplovi ili složeni paketi podrške preskupi ili preglomazni. Pored toga, avion sa sposobnošću kratkog uzlijetanja i polijetanja i repnim kotačem može se približiti podržanim snagama, a rezultat je slojevita taktika u kojoj platforma s posadom ostaje postojana i povezana dok jednokratni ili oporavljivi projektil preuzima rizičniji završni dio misije.

Pristupačan odgovor za sukobe ograničenog intenziteta na Indopacifiku U toj jednadžbi važne su i karakteristike preživljavanja samog zrakoplova. Air Tractor ističe balističko staklo, samozatvarajuće spremnike i vodove goriva, njegovo brzo pražnjenje, ojačani kokpit sa zaštitnim kavezom, teški stajni trap te mogućnosti za sustave upozorenja na rakete i protumjere. Ništa od toga ne čini platformu neprimjetnom, ali otežava njezino uništavanje u područjima s niskom infrastrukturom, u kojima često djeluje zrakoplovstvo specijalnih operacija. U kombinaciji s niskim operativnim troškovima i malim prostorom za održavanje, konfiguracija podržava visoku stopu borbenih letova i model s prednjim baziranjem, a njega je puno lakše održavati od prisutnosti naslijeđenih brzih mlažnjaka. Za Sjedinjene Države veća strateška vrijednost leži upravo u zajedničkoj pristupačnosti i zajedništvu naoružanja. Ako L3Harris može standardizirati sučelja, softver i integraciju upravljanja misijom u helikopterima, lakim zrakoplovima s fiksnim krilima i kopnenim lanserima, objašnjavaju analitičari, SAD time dobiva svojevrsnu obitelj učinaka umjesto jednog streljiva. Podržava to i zahtjev Pentagona za pristupačnom masom, skraćuje tzv. lance eliminacije neprijatelja i daje zapovjednicima ekonomski jeftino rješenje na bojištima na kojima količina, upornost i odziv mogu biti jednako važni kao i izvrsne performanse.

