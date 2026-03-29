Američki nebeski predator postaje čudo tehnike, pogledajte čime su ga sve nadogradili

Američke Zračne snage (USAF) započele su s modernizacijom svojih lovaca za zračnu nadmoć tipa F-22 Raptor da bi ti avioni postali izdržljiviji, fleksibilniji i opasniji u dugodometnim zračnim kampanjama, sada najvažnijem obliku ratovanja u zraku. Donosimo više o nadogradnji Raptora u cilju produljenja dometa, preživljavanja i omogućavanja pasivnog otkrivanja ciljeva u okruženjima visoke prijetnje

Lovac pete generacije F-22 Raptor, koji proizvodi Lockheed Martin, već dugo se smatra jednim od tehnološki najnaprednijih borbenih zrakoplova na svijetu. Njegova kombinacija smanjene radarske uočljivosti, superkrstarećih brzina, napredne avionike i visokih manevarskih sposobnosti omogućila mu je dominaciju u zračnoj borbi još od početka operativne upotrebe 2005. godine.

Međutim razvoj novih senzora, povećani zahtjevi za dometom i promijenjena priroda suvremenih sukoba potaknuli su niz modernizacijskih programa usmjerenih na povećanje operativne fleksibilnosti te platforme. Među najvažnijim modernizacijama nalaze se integracija stealth spremnika za gorivo i uvođenje novih generacija senzorskih sustava. Iako je Raptor konstruiran s naglaskom na stealth karakteristike, originalni dizajn imao je određena ograničenja u pogledu dometa i senzorske integracije. Standardna konfiguracija zrakoplova uključuje unutarnje spremnike goriva kapaciteta približno 8200 kilograma, a za produljenje operativnog radijusa može nositi dva vanjska spremnika od 2270 litara goriva, no njihova upotreba povećava radarski presjek (RCS) i smanjuje stealth prednosti platforme.

F-22 Raptor Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Andy Dunaway







Ključna potreba za sukobe u indopacifičkoj regiji U suvremenim scenarijima sukoba, osobito u indopacifičkoj regiji, potreba za produljenim dometom postala je ključna zbog velikih udaljenosti između baza i potencijalnih zona operacija. Upravo je to dovelo do razvoja tzv. konformnih stealth spremnika za gorivo (SCFT), a oni su postavljeni blizu profila zrakoplova i produžuju njegovu izdržljivost. Koncept spremnika goriva SCFT nije nov u vojnom zrakoplovstvu jer ih platforme kao što je McDonnell Douglasov F-15E Strike Eagle koriste još od 1980-ih godina. Međutim njihova primjena na stealth zrakoplovu zahtijeva znatno sofisticiraniji dizajn da bi se izbjeglo povećanje radarskog presjeka.

Check out the full Raptor accessory line, just in time for Summer 🙌 #F22 #F22raptor pic.twitter.com/ml7cN6W7ki — jmh.creates (@JarodMHamilton) March 21, 2026

Najnoviji spremnici za Raptore, koje je ovih dana prilikom njihovog testiranja snimio korisnik društvene mreže X, razvijeni su radi povećanja dometa bez značajnog narušavanja stealth karakteristika, smanjenja aerodinamičkog otpora u usporedbi s klasičnim vanjskim spremnicima te zadržavanja mogućnosti njihova brzog odbacivanja u borbenim situacijama. Ovi spremnici integrirani su uz gornju površinu trupa zrakoplova, čime se smanjuje njihov radarski potpis. Prema dostupnim procjenama, dodatni kapacitet goriva mogao bi povećati operativni radijus za približno 25-30 posto, što značajno povećava sposobnost projekcije zračne moći, osobito u scenarijima djelovanja protiv sustava protuzračne obrane dugog dometa.

Drugi ključni element modernizacije odnosi se na senzorske sustave. Izvorna konfiguracija Raptora uključuje radar AN/APG-77, jedan od prvih operativnih aktivnih faznih radara (AESA) na svijetu, a on omogućuje istovremeno praćenje više ciljeva, elektroničko skeniranje bez mehaničkog pomicanja antene te znatno smanjenu vjerojatnost otkrivanja (LPI). U moderniziranim konfiguracijama predviđeno je unapređenje procesorske snage radarskog sustava, poboljšanje rezolucije za zadaće zrak-zemlja, kao i integracija naprednih algoritama za elektroničko ratovanje. Raptor postaje platforma za upravljanje informacijama na bojištu Osim toga, modernizacija uključuje razvoj integriranog senzorskog sustava, a on omogućuje naprednu fuziju podataka, što osigurava kombiniranje informacija s više senzora u jedinstvenu taktičku sliku bojišta. U tom kontekstu osobito su važni sustavi pasivnog otkrivanja i infracrvene detekcije (IRST). Iako originalni Raptor nije imao integriran taj sustav, modernizacijski programi predviđaju uvođenje senzora koji mogu otkrivati ciljeve bez emitiranja radarskih signala.

Modernizirani senzorski sustav također omogućuje učinkovitiju integraciju u mrežno-centrirane operacije. Raptor već koristi podatkovni sustav Intra‑Flight Data Link, a on osigurava stealth komunikaciju između zrakoplova iste vrste. Međutim noviji modernizacijski programi nastoje povećati interoperabilnost s drugim platformama, uključujući F-35 Lightning II, bespilotne sustave i zapovjedne centre. Ovakva mrežna integracija omogućuje da Raptor djeluje kao senzorski čvor koji prikuplja, obrađuje i distribuira informacije unutar šire borbene mreže, čime se njegova uloga proširuje s tradicionalnog lovca za nadmoć u zraku na platformu za upravljanje informacijama na bojištu.

