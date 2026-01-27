Kako se osjećaju građani EU-a? Najnovije istraživanje otkriva zabrinjavajuće podatke

Sumorno raspoloženje osobito je rašireno u zapadnoj i srednjoj Europi. Većina Europljana (76 posto) rekla je da je demokracija u njihovoj zemlji u padu , objavio je Politico .

Gotovo dvije trećine ispitanika smatra da su 'najbolje godine iza nas' (63 posto), a njih 77 posto vjeruje da će život u njihovoj zemlji 'biti teži za sljedeću generaciju ', prema anketi tvrtke za strateške komunikacije FGS Global, a ona je u studenom anketirala više od 11.000 ljudi u 23 zemlje Europske unije.

Europljani su obeshrabreni zbog stanja u svijetu i svojim zemljama te svojih okolnosti i opasnosti koje predstavlja američki predsjednik Donald Trump.

Anketa otkriva široko rasprostranjenu zabrinutost zbog stanja europskih demokracija i sposobnosti vlada da se suoče s izazovima, poput rata na istočnom krilu kontinenta, ekonomske i geopolitičke neizvjesnosti te rastućih napetosti s Washingtonom.

Čak i prije nego što je Trump rekao da želi preuzeti Grenland, velika većina Europljana smatrala ga je negativnim utjecajem na mir, svoju zemlju i globalno gospodarstvo.

'Jasno je da postoji vrlo, vrlo visok stupanj pesimizma', rekao je Craig Oliver, globalni suvoditelj strategije u FGS Globalu i nekadašnji savjetnik za komunikacije bivšeg britanskog premijera Davida Camerona.

Iako bi vlade trebale biti svjesne tog raspoloženja, mogu ga pokušati i iskoristiti, smatra Oliver. 'Upravo u onim trenucima, povijesno gledano, u kojima su ljudi pesimistični može doći do promjena i poboljšanja.'

Europljani svojim vladama: Možete bolje

U gotovo svakoj anketiranoj zemlji većina vjeruje da njihova zemlja ide u pogrešnom smjeru. Iznimke su Poljska, Litva i Danska – iako su među onima najizloženijima pritisku Rusije ili, u slučaju Danske, američkog pritiska zbog Grenlanda. Kada je u pitanju Hrvatska, 66 posto ispitanih smatra da zemlja ne ide u dobrom smjeru.

Istraživanje je loša vijest za većinu vlada jer otkriva slabo povjerenje javnosti u političke sustave i skepticizam u pogledu njihove sposobnosti učinkovitog funkcioniranja.

Na pitanje da odaberu između dvije suprotstavljene tvrdnje, barem polovica ispitanika rekla je da politički sustav njihove zemlje 'ne uspijeva zadovoljiti narod i treba temeljnu reformu', umjesto da 'funkcionira prilično dobro i ne treba mu značajna reforma'.

Nordijske zemlje, općenito manje pesimistične, imale su najpozitivnije brojke, a negativna mišljenja bila su veća u Rumunjskoj (91 posto), Grčkoj (88 posto) i Bugarskoj (86 posto).

U svim zemljama više od 70 posto ispitanika smatralo je da 'imaju pravo očekivati ​​više od vlade', za razliku od prevelikih očekivanja.

Traži se jaka obrana

S obzirom na brojne izazove s kojima se suočava kontinent, Europljani žele da se njihovi čelnici aktiviraju – i pripreme.

Na pitanje slažu li se da bi njihove zemlje 'trebale biti asertivnije u pogledu svojih nacionalnih interesa čak i ako to stvara napetosti s drugim zemljama', velika većina (71 posto) je to podržala.

Ispitanici su također podržali veća ulaganja u europsku sigurnost, pri čemu njih 57 posto odobrava veću 'potrošnju na obranu i sigurnost'.