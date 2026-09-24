Kako prijaviti donacije i izbjeći pogreške? DIP organizira 17 edukacija

Prvu će edukaciju održati 1. listopada u Krapini, a posljednju 30. studenoga u Zagrebu. Između njih, predstavnici DIP-a održat će edukacije u Varaždinu (i Čakovcu), Koprivnici, Osijeku, Splitu, Šibeniku, Bjelovaru (i Virovitici), Dubrovniku, Slavonskom Brodu (i Požegi), Puli, Rijeci, Karlovcu, Sisku, Zadru i Gospiću Plan je da se edukacije održavaju poslijepodne i da traju oko dva sata.

Sudionici će u tom vremenu biti upoznati s pravima i obvezama propisanima Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma te podzakonskim aktima koji se odnose na financiranje redovitih političkih aktivnosti tijekom godine, navodi DIP.

Konkretno, to znači da će sudionici, među inim, dobiti informacije kako se pravilno popunjavaju potrebna izvješća - polugodišnje o donacijama i godišnji financijski izvještaj, kako funkcionira informacijski sustav za nadzor financiranja, gdje dobivaju lozinke, do kada moraju donijeti godišnji program rada i financijski plan itd.

Naši predstavnici upoznat će ih s obvezama i zamkama predmetnog Zakona, odnosno najčešćim pogreškama koje rade, kaže član i glasnogovornik DIP-a Slaven Hojski.

Sve informacije o edukacijama bit će dostupne na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr, a svi upiti vezano uz održavanje edukacija mogu se uputiti DIP-u putem elektroničke pošte edukacije@izbori.hr ili telefonom na broj 01 2100 600.