OBJAVIO HAK

Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali ograničenja i zabrane

L. Š. / Hina

23.09.2026 u 07:38

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Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL
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Između Senja i Svete Marije Magdalene zbog vjetra je na snazi zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, upozoravaju u srijedu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK)

Tijekom jutra očekuje se pojačan promet u gradovima, na prilaznim i obilaznim cestama pa HAK vozačima savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Do 25. rujna kroz tunel Brinje i do 8. listopada kroz tunel Brezik vozi se jednom tunelskom cijevi dvosmjerno.

Do 30. rujna u noćnim satima od 22 do 5 sati privremeno i višekratno na maksimalno 15 minuta prekida se promet u zoni čvora Bisko u oba smjera.

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