Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali ograničenja i zabrane

Tijekom jutra očekuje se pojačan promet u gradovima, na prilaznim i obilaznim cestama pa HAK vozačima savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Do 25. rujna kroz tunel Brinje i do 8. listopada kroz tunel Brezik vozi se jednom tunelskom cijevi dvosmjerno.

Do 30. rujna u noćnim satima od 22 do 5 sati privremeno i višekratno na maksimalno 15 minuta prekida se promet u zoni čvora Bisko u oba smjera.