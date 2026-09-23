Koliko su koštale namirnice prije četiri godine? Pogledajte veliku usporedbu cijena

'To nema nikakvog efekta. Što se tiče ovih cijena, da bih bio malo zločest, da sam ja bio protiv uvođenja eura i da Hrvatska nije bila pripremljena, ja bih predložio da se izvjese cijene mjesec dana prije nego što smo uveli euro, u kunama. I današnje u eurima. Da onda vide ljudi pravu hrvatsku sliku', rekao je prof. Jurčić.

Gostujući u emisiji RTL Direktu pred nekoliko dana, profesor Ljubo Jurčić komentirao je odluku vlade o uvođenju sidrenih cijena. Istaknuo je kako njome Vlada 'proizvodi osjećaj brige za stanovništvo brigom o cijenama'.

Na tragu te njegove ideje, novinarka Maja Mahovlić s portala Net.hr, potražila je kataloge trgovačkih lanaca iz rujna 2022. i usporedila cijene u njima, s cijenama u katalozima u rujnu 2026. godine. Ističe kako su cijene u katalozima često akcijske, a kako bi usporedba bila realna, uspoređivala je iste proizvode po kilogramu ili litri.

Rezultati pokazuju da su neki proizvodi danas osjetno skuplji, dok su drugi poskupjeli malo ili su čak pojeftinili. Primijetila je i da trgovci dio proizvoda iz 2022. više ne nude ili su ih zamijenili jeftinijim robnim markama i drugim proizvođačima, što može utjecati na konačnu cijenu koju kupac vidi.

Primjerice, cijena mljevene kave u 2022. iznosila je 8,49 eura, dok danas za nju treba izdvojiti 15,38 eura. S druge strane, svinjska lopatica bez kosti u rinfuzi u 2022. koštala je 3,32 eura, a danas je za nju potrebno izdvojiti 2,89 eura.

No, cijene se za iste proizvode razlikuju od trgovačkog lanca do trgovačkog lanca, pa i ovu analizu, napominje autorica, treba uzeti s rezervom. Primjerice, u jednom trgovačkom lancu jadranska orada je 2022. stajala 10,04 eura, a danas stoji 13,88. U drugom je pak 2022. godine stajala 7,96, dok je njena cijena danas 7,99 eura, a u trećem joj je danas cijena 8,99 eura.

Košarice su poskupile i do 17,2 posto

Da bi dala bolji prikaz kretanja cijena, napravila je dvije 'košarice' od odabranih namirnica. U prvoj su, primjerice, bili kava, rajčica, meso, pileća prsa, pastrva, paprika, voće, jogurt, maslac, kruh, gljive i mlijeko. Ista količina tih proizvoda koštala je 46,77 eura u rujnu 2022., a 56,49 eura u rujnu 2026. — odnosno 17,2 posto više.

U drugoj usporedbi, koja je uključivala nešto skuplje namirnice poput orade, teleće lopatice, svinjskog filea i ementalera, račun je porastao s 52,17 na 57,13 eura, odnosno za 8,68 posto.

Posebno je zanimljiv primjer čokolade. Odabrana čokolada od 100 grama u jednom je katalogu u rujnu 2022. koštala 0,92 eura, dok se slična količina iste vrste čokolade u rujnu 2026. mogla pronaći za 1,49 eura, dok je puna cijena iznosila 2,49 eura.

Iako ovo 'istraživanje' nije bilo ni službeno ni precizno, pokazalo je ono što građani već dugo osjećaju na svom novčaniku - svakodnevne namirnice su proteklih godina poskupjele, ističe Net.hr. Neke i značajno.