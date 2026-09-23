nije velika, ali...

Anušić pohvalio potentnost hrvatske obrambene industrije: 'Rješenja naših tvrtki su prepoznata'

M.Či./Hina

23.09.2026 u 18:35

Ivan Anušić
Ivan Anušić Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban
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U poslove modernizacije Hrvatske vojske uključene su i domaće tvrtke, kazao je u srijedu na panelu u sklopu "ENT Tehnoloških dana" potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, istaknuvši da hrvatska obrambena industrija nudi rješenja prepoznata i na svjetskoj razini

Modernizaciju HV‑a koja je započela nabavom 12 rabljenih Rafala, Vlada i Ministarstvo obrane nastavljaju modernizacijom i opremanjem kopnene vojske te ratne mornarice, istaknuo je ministar na panelu “Kako kroz suradnju industrije, države i akademije razvijati integrirana i konkurentna rješenja?“.

"Nijedna od tri grane Hrvatske vojske ne može bez visoke tehnologije. Ne možete biti ozbiljan igrač unutar NATO-a ako visokotehnološka rješenja nisu integrirana u vojne sustave. Zato je izuzetno bitno ono što kao Ministarstvo obrane radimo – povezujemo hrvatske tehnološke i obrambene tvrtke s tvrtkama koje provode opremanje i modernizaciju Hrvatske vojske. U poslove opremanja naše vojske tako su uključene i hrvatske tvrtke", poručio je ministar Anušić.

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Ministar je osobito istaknuo dio projekata modernizacije u kojima sudjeluju i domaće tvrtke, primjerice nadogradnju borbenog komunikacijskog sustava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koju s francuskom tvrtkom Thales provodi hrvatska tvrtka Odašiljači i veze. Naveo je Končar, koji provodi projekt protudronske zaštite, a radit će i održavanje za raketne sustave Chunmoo K239.

Modernizacija i opremanje Hrvatske vojske u ključnim dijelovima završit će i prije 2030. godine, poručio je Anušić.

"Hrvatska obrambena industrija nije velika, ali je izuzetno potentna, a tehnološka rješenja naših tvrtki prepoznata su i na europskom i na svjetskom tržištu", kazao je ministar, ponovno naglasivši da ulaganje u obranu nije trošak već ulaganje u sigurnost i razvoj gospodarstva.

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