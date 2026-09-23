Anušić pohvalio potentnost hrvatske obrambene industrije: 'Rješenja naših tvrtki su prepoznata'

Modernizaciju HV‑a koja je započela nabavom 12 rabljenih Rafala, Vlada i Ministarstvo obrane nastavljaju modernizacijom i opremanjem kopnene vojske te ratne mornarice, istaknuo je ministar na panelu “Kako kroz suradnju industrije, države i akademije razvijati integrirana i konkurentna rješenja?“.

"Nijedna od tri grane Hrvatske vojske ne može bez visoke tehnologije. Ne možete biti ozbiljan igrač unutar NATO-a ako visokotehnološka rješenja nisu integrirana u vojne sustave. Zato je izuzetno bitno ono što kao Ministarstvo obrane radimo – povezujemo hrvatske tehnološke i obrambene tvrtke s tvrtkama koje provode opremanje i modernizaciju Hrvatske vojske. U poslove opremanja naše vojske tako su uključene i hrvatske tvrtke", poručio je ministar Anušić.