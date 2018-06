Kad zagusti, hvataju se državljanstva BiH i bježe na djedovinu: Ovo su uz Mamića najpoznatiji bjegunci

Vole Hrvatsku, no kada zagusti, dobra je i druga domovina. Tako je i Zdravko Mamić, koji je u srijedu nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora, posegnuo u džep za putovnicom BiH i potražio utočište na rodnoj grudi svojih roditelja. Mamić se tako svrstao na podugačak popis bjegunaca koji su spas od hrvatskog pravosuđa potražili u susjednoj zemlji. Prije njega isto su napravili Branimir Glavaš, Miroslav Kultle, Blaž Petrović, Jozo Ćurković…

Iako mu je odvjetnik Veljko Miljević savjetovao drukčije, Zdravko Mamić dan i pol prije izricanja nepravomoćne presude otišao je u BiH. U Međugorju je saslušao presudu, nakon koje je dao do znanja da se ne kani vraćati u Hrvatsku. Njegovu odluku zapečatio je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić rekavši kako ta država ne može izručiti Mamića Hrvatskoj, ali da zato može služiti kaznu u BiH.

No do toga je dug put, kao i do izricanja pravomoćne presude u Hrvatskoj.