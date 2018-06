Mamić nakon presude: Spremam do sada neviđeno oružje, ti monstrumi neće od sada mirno spavati

Nakon što je na Županijskom sudu u Osijeku osuđen na šest i pol godina zatvora Zdravko Mamić u Međugorju je održao konferenciju za novinare. Kazao je kako ga presuda nije iznenadila, već ga je iznenadilo njeno obrazloženje. Sprema, kaže, oružje koje nikada nije zabilježeno na ovim prostorima. Njegov odvjetnik Veljko Miljević u Osijeku je komentirao presudu, a tužiteljstvo je najavilo žalbu iako je zadovoljno kaznama

'Da ste me pitali prije nekoliko dana, rekao bih otkud vam to da je moguće presuditi mene ili bilo koga u ovom predmetu. Od srijede do nedjelje sam bio s majkom na moru, kupali smo se, smijali smo se. Bila je i moja supruga i moj brat. Onda su mi počele pristizati vijesti da je sudsko vijeće izloženo neviđenom pritisku i da mogu očekivati da se donese isforsirana presuda. Došao sam ovdje u Međugorje iz više razloga', opisao je kako je provodio dane uoči presude.