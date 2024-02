Južina ne posustaje, evo kakvo vrijeme Vakula prognozira za petak i vikend

Za vikend će još prilično vjetrovito i kišovito biti na jugu Hrvatske, a sasvim suho ne može se jamčiti ni u sjevernijim krajevima. No, neprijeporan je nastavak za ovo doba godine iznadprosječno visoke temperature zraka. Štoviše, ova veljača nije "samo" rekordno topla u znanoj povijesti mjerenja, nego je srednja temperatura zraka viša čak i od prosječne za ožujak , što se jako rijetko događa. A sljedećih će nam se dana dogoditi i ublažavanje suše, koja postoji u većini Hrvatske, uz samo rijetke iznimke.

Tijekom pretežno oblačnog petka još jača južina, češća kiša, gdjekad i obilnija

Petak će na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj biti još oblačniji, vjetrovitiji i kišovitiji od četvrtka pa su prognostičari DHMZ-a objavili upozorenje žutog - prvog stupnja zbog lokalno obilne kiše, te narančastog - drugog od 3 moguća stupnja zbog često olujnog juga, u gorju južnog i jugozapadnog vjetra. U najvišem gorju moguć je i snijeg. Temperatura zraka tijekom dana bez znatnije promjene - uz more od 10 do 15 °C, u unutrašnjosti 6 do 11 °C.

Za veljaču iznadprosječno toplo i na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije, ali uz južinu i vjetrovito, uz more i jače valovito, te uz čestu kišu, osobito prema kraju dana i u obliku pljuskova pa bi neke rive mogle biti poplavljene, prognozira Zoran Vakula za HRT.