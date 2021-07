Jug Europe se bori s požarima, sjever čisti nakon poplava

Šumski požari, pomognuti vrućinama i snažnim vjetrovima, u ponedjeljak haraju južnom Europom dok neke sjeverne zemlje čiste i uklanjaju naplavine nakon vikenda obilnih kiša i poplava

Stanje u južnoj Europi u oštrom je proturječju s obilnim kišama koje su pogodile sjeverne zemlje od Austrije do Britanije nakon katastrofalnih poplava u Njemačkoj i susjednim zemljama prošlog tjedna.

Na talijanskom otoku Sardiniji protupožarni zrakoplovi iz Francuske i Grčke pojačali su lokalnu flotu u borbi protiv požara na otoku na kojem je izgorjelo više od 4000 hektara površina, a 350 ljudi moralo biti evakuirano.

Na Siciiji su požari izbili blizu grada Ericea, na zapadu otoka.

U Španjolskoj sjeveroistočnoj regiji Kataloniji izgorjelo je više 1500 hektara blizu grada Santa Coloma de Queralt, a više desetaka ljudi moralo je biti evakuirano, no 90 posto požara u ponedjeljak je stavljeno pod nadzor, priopćili su vatrogasci i vlasti.

U Lietoru u središnjoj španjolskoj regiji Castilli-La Mancha, tijekom vikenda opožareno je više od 2500 hektara, rekle su vlasti.

Do sada je ove godine u Španjolskoj opožareno 35.000 hektara, no to je još uvijek znatno manje od 138.000 koliko je izgorjelo 2012., najgoroj godini prošlog desetljeća.