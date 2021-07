Njemačka odobrila hitnu pomoć za poplave i obećala da neće birokratizirati

Njemačka vlada je u srijedu odobrila hitnih 200 milijuna eura pomoći građanima za sanaciju šteta prošlotjednih poplava i obećala da ih neće opterećivati nepotrebnim formalnostima, kao što su zahtjevi za obnovu

“To je iznos koji bi trebao biti dovoljan, ali bude li potrebno fond za hitnu pomoć možemo povećati do 400 milijuna”, rekao je ministar financija i vicekancelar Olaf Scholz na konferenciji za novinare u Berlinu.

Savezna vlada će "podebljati" pomoć federalnih država do 200 milijuna eura, pa bi ukupni paket iznosio 400 milijuna eura .

U planu je i fond od milijardu eura za širu obnovu, no za to će trebati još godine, rekao je Scholz. "Učinit ćemo ono što treba. Svi mogu računati na to", istaknuo je.

O dugoročnoj pomoći za obnovu u pogođenim područjima, za koju se pretpostavlja da će stajati milijarde, odlučivat će se na izvanrednoj konferenciji premijera saveznih zemalja s kancelarkom Merkel krajem ovog ili početkom sljedećeg mjeseca.

Scholz je stradalima obećao da ih vlada neće opterećivati formalnostima i birokracijom. "Želimo ovo obaviti bez novih prostornih propisa. Ako treba obnoviti most, kuću ili školu, ne trebate podnositi nove zahtjeve i čekati odobrenje", rekao je Scholz, kancelarski kandidat socijaldemokrata na predstojećim parlamentarnim izborima.

Osim zapadne Njemačke, poplave su prošli tjedan uništile i velike dijelove susjedne Belgije i Nizozemske.