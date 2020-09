Josipović: Vučić i Hoti potpisali su jedno veliko ništa

'Plenković je otvoreno priznao da je otvaranje Hrvatske za turiste bio kalkulirani rizik. Da je bio rizik, vidimo i sada zato što su brojke oboljelih povećane. Je li to bio opravdani rizik, vidjet ćemo za koji mjesec kada će biti jasno je li korona preplavila Hrvatsku ili ne', komentirao je bivši predsjednik RH Ivo Josipović

Za cjepivo protiv koronavirusa, Josipović je rekao da se vidi da se i ono koristi u 'partiji šaha velikih sila'. On ipak ne misli da bi si ijedna zemlja priuštila to da si uskrati dostupno cjepivo:

'Pritisak je takav da mislim da se vlade neće usuditi sprečavati cjepivo koje bi se dokazalo kao prihvatljivo.'

Posebno se osvrnuo na sporazum Aleksandar Vučuić – Avdullah Hoti, što su ga potpisali pod okriljem Donalda Trumpa.

'Gledajući strateški, ono zbog čega su se našli, rekao bih da su potpisali jedno veliko ništa. Suglasili su se oko onoga što su već potpisali, ali nisu proveli. Ili su potpisali separatno stvari koje nemaju ništa s njihovim odnosima, koje su u ulozi kampanje Trumpa', primijetio je Josipović.

Nitko tu nije posebno dobio ili izgubio, rekao je, uz jedinu iznimku, i to možda, samog Trumpa koji je oko sebe stvorio 'svu tu silnu pompu'.

A kad je već spomenuo SAD, Josipović je komentirao i vize SAD-a građanima Hrvatske, odnosno to da Vlada nastoji 2000 nedostajućih pozitivno riješenih zahtjeva, kao konačan uvjet za postotak odbijanja zahtjeva za vize manji od 3 posto, što je posljednji uvjet ukidanja viza, riješiti poticanjem Vladinih dužnosnika koji čak i ne namjeravaju putovati, da podnose zahtjeve.

'To je mala makinacija u interesu naših građanki i građana. Očito su i Amerikanci toga svjesni', ocijenio je bivši predsjednik.

Josipović je za odnos Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića rekao da 'ne bi rekao da je to posebno tvrda kohabitacija':

'To su čarke često osobne naravi. Mediji reagiraju čim dođe do, ne bih rekao niti sukoba, nego do nekog nesporazuma.',