Josić: Svi se sada pitaju gdje su nestali vukovarski Srbi, a nitko se ne želi prisjetiti upozorenja da s popisom iz 2011. nešto nije u redu

Iz Savjeta za branitelje gradonačelnika Vukovara ustvrdili su u petak da broj Srba u Vukovaru nije manji zato što su se iselili nego je i ranijih godina bio toliki, ali je zbog netočnosti i zlouporabe prijašnjih popisa stanovništva prikazivan nerealno velik

Na pitanje novinara kada će se ukloniti dvojezične ploča u Vukovaru, Josić je odgovorio kako će vjerojatno "jednom nekada" netko donijeti takvu odluku te da vjeruje kako će se to dogoditi kada određenim politikama to bude odgovaralo. Također je kazao kako je uvjeren da je "do netočnih podataka u popisima stanovništva dolazilo namjerno, voljom politike" jer je, dodao je, uvijek nekome odgovaralo da se s Vukovarom poigra i iskoristi ga za neke svoje ciljeve.

Član Savjeta Pilip Karaula kazao je kako su primjerice 2011., uoči parlamentarnih izbora, postojala tri popisa birača u Vukovaru.



"Popis stanovništva iz 2001. navodi brojku od 31.500, popis birača 33.000, dok se u policijskoj evidenciji tada nalazilo 46.000 građana Vukovara. I kome vjerovati? Nama je tada u Gradskoj upravi bila bitna istina, ma kakva bila, ali to nikoga nije zanimalo", naveo je Karaula.

Dodao je i da su tada proveli i neka svoja istraživanja te pokušali doći do podatka o broju djece koja pohađaju nastavu na srpskom jeziku i pismu. "Tu smo došli do brojke od 20-tak posto što je u usporedbi s 34 posto ogromna razlika", kazao je Karaula dodajući kako se na izborima 2013. išlo dotle da je broj pripadnika srpske nacionalne manjine u popisu birača skočio na čak 38 posto.

"I oni dobivaju tri vijećnika u Gradskom vijeću i onda HDZ gubi dobivene izbore u Vijeću", prisjetio se.

"Svi se sada pitaju gdje su nestali pripadnici srpske nacionalne manjine iz Vukovara. Nisu nestali jer ih nikada nije niti bilo toliko u Vukovaru", ustvrdio je Karaula.

Po rezultatima popisa stanovništva iz 2021., u Vukovaru je od ukupno 23.175 stanovnika - Hrvata 14.605, odnosno 63,02 posto, a Srba 6.890 odnosno 29,73 posto. Po popisu iz 2011. Vukovar je imao 27.683 stanovnika - Hrvata je bilo 15.881, odnosno 57,37 posto, a Srba 9.654, odnosno 34,87 posto.

Padom ispod 30 posto pripadnici srpske manjine u Vukovaru izgubili su pravo na dvojezičnost u nazivima ulica i javnim institucijama u gradu, što su imali prema rezultatima popisa iz 2011., kada je zabilježeno njih oko 35 posto.