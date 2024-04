Jokić: Pa tko je tu lud? Jedini izlaz iz ove situacije su novi izbori

'Sigurno je da prosječan glasač više ne zna što se događa u hrvatskoj politici. Imate s jedne strane relativnog pobjednika izbora, budućeg vjerojatnog premijera koji se kandidira za eurozastupnika, imate predsjednika države koji želi biti premijer... Mislim da to sve sluđuje birače i da su to rezervne opcije koje ne bi trebale biti ovdje u ovom trenutku. Svi politički sudionici trebali bi biti odgovorni', rekao je Jokić za Dnevnik Nove TV . Smatra da će izlaznost na izbore za Europski parlament ovisiti o tome što će se događati tijekom pregovora za sastavljanje Vlade.

Za činjenicu da je Andrej Plenković prvi na listi HDZ-a za Europski parlament, a za što HDZ tvrdi da je zato da se stranci osigura što bolja prolaznost, dok oporba kaže da je to Plenkovićev bijeg iz Hrvatske, Jokić kaže da vjerojatno nije ni jedno ni drugo.

'Ako će političke stranke imati određeni integritet, onda bi i izlaznost mogla biti velika. U suprotnom, bit će slaba', smatra Jokić. Što se tiče dogovora ljevice i desnice o novoj Vladi, smatra da bi jedini izlazak iz situacije bio novi izbori.

'Jedini logičan izlazak iz ove situacije su novi izbori. Naime, sve drugo je velika prevara birača. I HDZ je tu najmanji problem jer je relativni pobjednik i želi privući različite stranke. No, svi koji su bili kontra HDZ-a, ako ulaze u takve kompromisne, prevarantske kalkulacije, iznevjerit će birače koji su ih izabrali. Upravo to je čista prevara. Naime, ako ste s ljevice ili desnice četiri godine govorili protiv HDZ-a, a onda sada promijenite stav zaista činite najgoru stvar. A to je da ćete ljudima ogaditi politiku', rekao je.