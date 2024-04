Pavliček: Ne bih stavio ruku u vatru da se DP neće razdvojiti

Kada bi HDZ složio većinu s Domovinskim pokretom, nedostajalo bi im još dvoje ljudi. Pavliček kaže kako on i kolegica Vesna Vučemilović sigurno ne bi popunili ta dva mjesta, ali da ionako ne vjeruje da je ta opcija realna.

Suverenisti i Most predstavili kandidate za 5. izbornu jedinicu

“Mislim da do te varijante uopće neće doći. Uvjeren sam da se HDZ neće odreći manjinaca. Ni u kojem pogledu, barem dok je Andrej Plenković na čelu HDZ-a, sigurno neće. Oni će složiti tu većinu s manjincima.” Dodaje i kako smatra da nije moguće da bi se manjinci razdvajali. “Ili će ići svi manjinci ili neće nitko. Treće varijante nema. Film koji bi neki htjeli gledati da će ići pet manjinaca, a tri neće, to prvo neće dozvoliti manjinci.” Upitan hoće li se Domovinski pokret razdvajati kazao je da ne bi stavio ruku u vatru da neće doći do određenog raskola unutar te političke opcije.

'Po mojoj procjeni sedam, osam imena bi se moglo odvojiti', rekao je. Pavliček ne polaže nade u prijedlog SDP-a da se sve stranke okupe oko zajedničkog cilja da se formira većina kako bi se riješila pitanja koja su svi isticali u kampanji kao ključna.