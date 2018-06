Jeste li znali da se i bol liječi? I to uspješno, a evo kako to radi osječki tim koji je mnogima spasio život

Iako je u Hrvatskoj zapostavljeno, liječenje boli temeljno je ljudsko pravo. Vrlo dobro to znaju osječki anesteziolozi u jedinstvenom hrvatskom Zavodu za liječenje boli Kliničkog bolničkog centra Osijek. U grad na Dravi upravo zbog njih stižu pacijenti iz cijele Hrvatske. Provjerili smo kakva se ondje bol liječi i na koju od njih se pacijenti najčešće žale

'Zovemo se bolnica zbog boli. Bolesnik također u korijenu riječi ima bol. Čudno je onda to da se u 21. stoljeću pitamo zašto se bol liječi. Ona je jako zapostavljena, a to je temeljno ljudsko pravo. Kronična bol je bolest sama za sebe, poput visokog tlaka i šećerne bolesti. Bolnice u svijetu isplaćuju velike odštete zbog tužbi obitelji pacijenata koji su umrli u bolovima', objašnjava za tportal doc.prim.dr.sc. Ivan Radoš , predstojnik Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje te voditelj Zavoda za liječenje boli Kliničkog bolničkog centra Osijek, jedinog takve vrste u Hrvatskoj.

'Nismo čekali idealne uvjete da bismo počeli raditi, nego se borimo. Dok se ne izgradi novi poliklinički trakt na istočnom ulazu, u bolnici jednostavno nema dovoljno kvadrata. Ambulante su u najgorem stanju, ali onim čime raspolažemo u gornjem dijelu rijetko se tko može pohvaliti. Imamo novu, vrhunsku operacijsku salu , lijepe prostore za multidisciplinarne programe, kao i one u kojima primamo pacijente za invazivne procedure', sa smiješkom nam odgovara primarijus Radoš, vodeći nas kroz prostore Klinike za anesteziologiju .

'U ovoj se ambulanti liječe svi tipovi boli . Najčešće je to kronična bol, najviše vezana uz bolove u leđima i donjim ekstremitetima, ali i karcinomska bol te mišićno-koštana, a radimo i s neuropatskom boli. Pokušavamo osvijestiti važnost liječenja boli', tumači nam voditelj ovog zavoda u koji pristižu pacijenti od krajnjeg juga, iz Dubrovnika, preko Zagreba, do Slavonije i Baranje.

A kako ondje počinje liječenje, pitamo ga.

'Pacijente prvo pitamo koje lijekove uzimaju. Često nam odgovaraju da mogu trpjeti bol, ali to nije dobro jer ona utječe na kompletan organizam i više organskih sustava, od rada srca i povećanja arterijskog tlaka do zadržavanja vode i rada bubrega. Ako trpite bol tri ili više dana, postajete nervozni, depresivni, ljuti na sebe i ukućane. To je veliki problem, kako socioekonomski tako i financijski za cijelu državu, jer su pacijenti vrlo često na bolovanju', upozorava ovaj liječnik.

Pacijenti koji im dođu sami procjenjuju intenzitet svoje boli na vizualno-analognoj ili numeričkoj ljestvici od 0 do 10. Čim je bol jača od tri, treba ju liječiti, stav je osječkih anesteziologa. No pacijenti često trpe i bol veću od osam.

'Procjena boli je uvijek subjektivna i ovisi o pacijentima. Nama je važno je li trend padajući ili rastući s obzirom na naše liječenje. Ako pacijent kaže da ga boli na razini deset, pišemo toliko. Na idućem kontrolnom pregledu provjeravamo je li ona pala i sukladno s tim korigiramo terapiju te eventualno uključujemo neke druge procedure', opisuje Radoš metode rada u ovom zavodu.

Na njihova vrata najčešće će pokucati pacijenti zbog bolova u kralježnici. Mnogi od njih su operirani, više puta prošli kroz fizikalnu terapiju i dok je nekima bilo bolje, drugima su oni zadnja slamka spasa.

'Jedina pomoć mi je na kraju bila ova ambulanta. Naučila sam kako štedjeti svoje tijelo i kralježnicu da bih mogla funkcionirati', priznaje nam 48-godišnja Osječanka Vera Milas.

Iza nje su tri operacije, a sada je jedna od 12 polaznika multidisciplinarnog programa za liječenje boli.