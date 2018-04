Šef osječke bolnice: Ma kakav egzodus, imamo 20-ak liječnika više nego prije dvije godine... I gradimo punom parom

Nigdje ne odlaze bez liste prioriteta koja se nikako ne smanjuje, a na njoj su uvijek neophodni uređaji za dijagnosticiranje i liječenje pacijenata. Ravnatelj Kliničkog bolničkog centra (KBC) Osijek Željko Zubčić, zna je napamet. Po tome Osječane već, priznaje sa smiješkom, dobro znaju i u Ministarstvu zdravstva na čija vrata zbog pomoći vrlo često kucaju. Okrenuli su se sada i europskim fondovima

'Od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, srpnja 2013., u prosjeku imamo deset do 15 liječnika godišnje koji odu iz KBC-a. Tu ni jedna godina ne odskače od druge. Bilo je i prije odlazaka, ali je sada naravno u većoj mjeri. No to se dogodilo svim zemljama srednje i istočne Europe', priča za tportal ravnatelj osječkog KBC-a otorinolaringolog Željko Zubčić .

Više od polovine onih koji se odluče za promjenu u ovom KBC-u, analizirali su Osječani, ostaju u hrvatskom zdravstvenom sustavu, bilo bolnicama, domovima zdravlja ili nekoj privatnoj ustanovi.

'Dakle, i dalje su na raspolaganju hrvatskim pacijentima', tumači ravnatelj.

Osječani su, pak, u stalnoj potrazi za stručnim kadrom. Ponekad i bezuspješno. Tako na posljednja dva natječaja za infektologa i pedijatra nije bilo kandidata. Tradicionalno, uočili su već, liječnicima u Osijeku nisu privlačne ni specijalizacije iz hitne medicine. Trpe li zbog toga pacijenti i kolike su im liste čekanja, pitamo ga.

'Uspoređujući s drugim ustanovama, jako dobro stojimo, posebice kod radioloških pretraga', navodi Zubčić ilustrirajući to konkretnim brojkama.

Za mamografski pregled ovdje se čeka do 30 dana, ultrazvuk abdomena isto toliko dok se na CT glave dolazi na red kroz nekih mjesec i pol. Duže se čeka, oko 300 dana na endoprotezu kuka, a na ultrazvuk srca između 150 i 250 dana.

'Nabavili smo potrebnu opremu tako da svakog vrijednog uređaja imamo po dva komada. Ono što možemo, napravimo', iskreno će ravnatelj osječkog KBC-a.

Pritisak na kardiologe

Najveći pritisak pacijenata 'trpe' kardiolozi. Pripisuju to u Slavoniji i Baranji dobrom dijelu načinu prehrane, ali i smanjivanju zdravstvene mreže te broja akutnih kreveta.

'Unazad pet do šest mjeseci dnevno na kardiologiji imamo od 15 do 20 prijema i otpusta. Jako se povećao broj kardioloških, ali i neuroloških bolesnika. To su bolesti današnjice. No, kardiologija ipak prednjači, njima je stvarno problem veliki obim posla', uključuje se u razgovor za tportal i glavna sestra osječke bolnice Nevenka Begić.