Jednostavni krvni test otkriva više od 50 vrsta raka prije nego se pojave simptomi

Gallerijev test, koji se može provoditi godišnje i upravo se probno primjenjuje u britanskom zdravstvenom sustavu, traži "otisak prsta" desetaka smrtonosnih vrsta raka, često otkrivajući znakove prije nego što se simptomi uopće pojave. Djeluje identificiranjem DNK u krvotoku koju su oslobodile stanice raka, dajući najranije znakove da netko možda ima bolest.

Sada je ključno američko ispitivanje testa pokazalo da je Gallerijev test vrlo točan u isključivanju raka kod ljudi bez bolesti, a istovremeno otkriva slučajeve raka u ranoj fazi, kada je bolest lakše izlječiva.

Među ljudima kod kojih je otkriven "signal raka", 61,6 posto je kasnije dijagnosticiran rak, pokazali su nalazi studije Pathfinder 2. U 92 posto slučajeva test je mogao točno odrediti u kojem se organu ili tkivu rak pojavio, što znači da bi se moglo uštedjeti vrijeme i novac na drugim skeniranjima i testovima. Više od polovice (53,5 posto) novih karcinoma koje je Gallerijev test otkrio u studiji bili su u najranijem stadiju I ili II, dok je više od dvije trećine (69,3 posto) otkriveno u stadijima I do III.