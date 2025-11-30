KBC Rijeka odsad nudi vrijedne terapije za onkološke bolesnike bez listi čekanja

Taj iskorak, kažu u riječkom KBC-u predstavlja završetak ciklusa stavljanja u funkciju vrijedne onkološke opreme iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (NPOO).

Uz vrhunsku kvalitetu medicinskih usluga u onkologiji, koje KBC Rijeka pruža po međunarodnim kriterijima, postignuta je i puna dostupnost svih oblika onkološkog liječenja bez listi čekanja, navodi KBC Rijeka.

Riječ je o naprednoj onkološkoj metodi radioterapijskog liječenja. Često se naziva i radiokirurgijom, iako se zapravo ne radi o klasičnoj kirurškoj tehnici.

Precizno zračenje

U stereotaksijskoj radiokirurgiji tumor se uništava iznimno precizno usmjerenim zrakama, poput virtualnog skalpela. Kao i kod kirurškog pristupa ciljano se uništava tumor a glavna je razlika u alatu - umjesto skalpela, ovdje se primjenjuje zračenje precizno poput skalpela, pojašnjeno je.

Stereotaksija je jedna u nizu naprednih metoda liječenja uvedena u okviru Klinike za tumore riječkoga KBC-a, a prije nje je uvedena DIBH (Deep Inspiration Breath Hold) tehnika zračenja lijeve dojke odnosno metoda poznata i kao ozračivanje dojke u dubokom udahu.

Kontinuirana i planirana edukacija svih djelatnika Klinike za tumore i Zavoda za medicinsku fiziku rezultirala je stavljanjem u punu funkciju sva tri linearna akceleratora, eliminiranje listi čekanja za radioterapiju i uvođenje naprednih i suvremenih metoda radioterapije, ističe KBC.

Potpuna obnova radioterapijske opreme

Ta bolnica je prva u Hrvatskoj završila program obnove radioterapijske opreme, ukupne vrijednosti više od 12,2 milijuna eura, financiran iz NPOO, čija su sredstva osigurali Vlada i Ministarstvo zdravstva. Time je omogućena potpuna obnova radioterapijske opreme s podizanjem kvalitete usluge do aktualne razine vodećih europskih sveučilišnih bolnica za pacijente iz cijelog područja jugozapadne Hrvatske i puna razinu dostupnosti svih zdravstvenih usluga za onkološke bolesnika bez listi čekanja, izvijestio je Klinički bolnički centar Rijeka.