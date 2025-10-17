Revolucionarno 'supercjepivo' moglo bi uništiti rak: Zaustavlja čak i metastaze

Znanstvenici tvrde da su razvili novo cjepivo temeljeno na nanočesticama, a smatraju da bi moglo spriječiti pojavu i širenje nekih od najsmrtonosnijih oblika raka - melanoma, raka gušterače i trostruko negativnog raka dojke. Zasad se to pokazalo mogućim kod miševa
Prema rezultatima istraživanja, objavljenima u časopisu Cell Reports Medicine, do 88 posto cijepljenih miševa nije razvilo tumore, ovisno o vrsti raka, dok je u mnogim slučajevima širenje bolesti potpuno zaustavljeno, prenosi Independent.
Novo cjepivo, iako još nije testirano na ljudima, pokazuje potencijal koji bi, ako se potvrdi, mogao značajno promijeniti način na koji se borimo protiv raka.
'Inženjeringom ovih nanočestica za aktiviranje imunološkog sustava putem višestruke stimulacije, kombinirane s antigenima specifičnim za rak, možemo spriječiti rast tumora uz izvanredne stope preživljavanja', pojasnila je Prabhani Atukorale, docentica biomedicinskog inženjerstva na Sveučilištu Massachusetts Amherst i voditeljica studije.
Cjepivo koje 'uči' imunološki sustav da prepozna rak
Klasična cjepiva djeluju tako da organizmu isporučuju antigen - prepoznatljiv dio patogena, poput tumorske stanice - s adjuvansom, tvari koja pomaže imunološkom sustavu da taj antigen uoči i uništi. No kod raka je pronalazak prikladnog adjuvansa izuzetno složen izazov.
Kako bi to prevladali, znanstvenici s Massachusettsa razvili su 'super adjuvans' na bazi lipidnih nanočestica, a on prenosi dva različita adjuvansa istodobno, čime se višestruko pojačava imunološki odgovor.
Prikladan adjuvans teško je pronaći
Adjuvans je tvar koja poboljšava ili pospješuje učinak glavnog lijeka ili tretmana, sastojak koji pojačava imunološki odgovor na cjepivo ili supstanca koja pojačava učinkovitost liječenja kemoterapijom.
Tri tjedna nakon što su miševi primili 'supercjepivo', izloženi su stanicama melanoma. Rezultati su bili impresivni: 80 posto cijepljenih životinja nije razvilo tumore, a nijedan od onih koji su primili tradicionalno cjepivo nije preživio dulje od 35 dana.
Zaustavlja i metastaze
Još važnije, cjepivo je pokazalo da može spriječiti širenje raka na pluća. 'Metastaze su i dalje najveća prepreka u liječenju raka', istaknula je Atukorale. 'Velika većina smrtnih slučajeva uzrokovana je upravo metastazama, osobito kod teško dostupnih karcinoma poput melanoma i raka gušterače.'
U eksperimentu nijedan od cijepljenih miševa nije razvio tumore pluća, a svi necijepljeni razvili su metastaze. U nastavku istraživanja znanstvenici su proveli dodatni eksperiment. Umjesto da koriste samo unaprijed definirane antigene specifične za pojedini tip raka, iskoristili su tumorski lizat - smjesu ubijenih stanica raka uzetih izravno iz tumorske mase. Kad su miševi cijepljeni tim nanočestičnim lizatima, a zatim izloženi različitim vrstama tumorskih stanica, rezultati su bili još impresivniji.
Stope potpunog odbacivanja tumora iznosile su 88 posto za rak gušterače, 75 posto za rak dojke i 69 posto za melanom. Kod svih ispitanih slučajeva bolest se nije širila.
Ključ za bolje preživljavanje
'Specifični odgovori T-stanica koje možemo generirati - to je zaista ključ povećanja šanse za preživljavanje', izjavio je Griffin Kane, postdoktorski istraživač i koautor studije.
Znanstvenici vjeruju da njihov inovativni pristup 'nudi platformu koja bi se mogla primijeniti na više vrsta raka', otvarajući vrata potencijalno univerzalnom cjepivu protiv ove skupine bolesti.