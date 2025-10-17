Revolucionarno 'supercjepivo' moglo bi uništiti rak: Zaustavlja čak i metastaze

Prema rezultatima istraživanja, objavljenima u časopisu Cell Reports Medicine, do 88 posto cijepljenih miševa nije razvilo tumore, ovisno o vrsti raka, dok je u mnogim slučajevima širenje bolesti potpuno zaustavljeno, prenosi Independent.

Novo cjepivo, iako još nije testirano na ljudima, pokazuje potencijal koji bi, ako se potvrdi, mogao značajno promijeniti način na koji se borimo protiv raka.

'Inženjeringom ovih nanočestica za aktiviranje imunološkog sustava putem višestruke stimulacije, kombinirane s antigenima specifičnim za rak, možemo spriječiti rast tumora uz izvanredne stope preživljavanja', pojasnila je Prabhani Atukorale, docentica biomedicinskog inženjerstva na Sveučilištu Massachusetts Amherst i voditeljica studije.

Cjepivo koje 'uči' imunološki sustav da prepozna rak

Klasična cjepiva djeluju tako da organizmu isporučuju antigen - prepoznatljiv dio patogena, poput tumorske stanice - s adjuvansom, tvari koja pomaže imunološkom sustavu da taj antigen uoči i uništi. No kod raka je pronalazak prikladnog adjuvansa izuzetno složen izazov.

Kako bi to prevladali, znanstvenici s Massachusettsa razvili su 'super adjuvans' na bazi lipidnih nanočestica, a on prenosi dva različita adjuvansa istodobno, čime se višestruko pojačava imunološki odgovor.