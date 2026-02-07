'Jedinstvena akcija': Dva helikoptera sudjelovala u spašavanju Dubrovčanina

U akciji su sudjelovale dvije dežurne letačke posade - pripadnici 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a s helikopterom Mi-171Sh te pripadnici 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera s helikopterom Black Hawk UH-60M, stoji u priopćenju Ministarstva obrane.

Helikopter Mi-171Sh poletio je malo nakon 8 i 30 sati iz vojarne "Knez Trpimir" u Divuljama prema helidromu Opće bolnice Dubrovnik, gdje je nakon nešto manje od sat vremena preuzeo pacijenta u pratnji medicinskog tima. Let je potom nastavljen prema Divuljama, gdje je helikopter sletio u 10 i 48 sati.

Pacijenta i medicinski tim u Divuljama je preuzela druga letačka posada koja je helikopterom Black Hawk UH-60M u nešto prije 11 i 20 sati poletjela prema Zagrebu. U vojarnu "Pukovnik Marko Živković" na Plesu helikopter je sletio u 12 i 35 sati, nakon čega je pacijenta preuzela hitna medicinska služba.