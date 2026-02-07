RATNI PILOTI

'Jedinstvena akcija': Dva helikoptera sudjelovala u spašavanju Dubrovčanina

M.Č./Hina

07.02.2026 u 16:19

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: MORH/HRZ
Bionic
Reading

Piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) su s dva helikoptera sudjelovali u hitnom medicinskom zračnom prijevozu pacijenta na relaciji Dubrovnik - Divulje - Zagreb

U akciji su sudjelovale dvije dežurne letačke posade - pripadnici 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila HRZ-a s helikopterom Mi-171Sh te pripadnici 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera s helikopterom Black Hawk UH-60M, stoji u priopćenju Ministarstva obrane.

Helikopter Mi-171Sh poletio je malo nakon 8 i 30 sati iz vojarne "Knez Trpimir" u Divuljama prema helidromu Opće bolnice Dubrovnik, gdje je nakon nešto manje od sat vremena preuzeo pacijenta u pratnji medicinskog tima. Let je potom nastavljen prema Divuljama, gdje je helikopter sletio u 10 i 48 sati.

Pacijenta i medicinski tim u Divuljama je preuzela druga letačka posada koja je helikopterom Black Hawk UH-60M u nešto prije 11 i 20 sati poletjela prema Zagrebu. U vojarnu "Pukovnik Marko Živković" na Plesu helikopter je sletio u 12 i 35 sati, nakon čega je pacijenta preuzela hitna medicinska služba.

vezane vijesti

"Ovo je bila jedinstvena akcija u kojoj smo sudjelovali s kolegama iz 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera, a ovakve akcije zahtijevaju brzu i pravovremenu reakciju. Meni i cijelom timu drago je što smo mogli pomoći kada je bilo najpotrebnije", rekao je kapetan helikoptera iz 395. eskadrile, bojnik Krešimir Matan.

Iz Ministarstva navode kako akcija primjer izvrsne koordinacije pripadnika HRZ-a te potvrda sposobnosti i spremnosti na brzu reakciju u izvršavanju zadaća.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
RATNA DIPLOMACIJA

RATNA DIPLOMACIJA

Zelenski otkrio pravi razlog američkog ultimatuma: Prvi put da su to predložili
JACK LANG POD PRITISKOM

JACK LANG POD PRITISKOM

Istražuje se francuski političar zbog veza s Epsteinom: Njegova kći dala ostavku
INAUGURACIJSKI SASTANAK

INAUGURACIJSKI SASTANAK

Orban s ponosom najavio: Sinoć sam dobio pozivnicu, idem kod Trumpa Washington

najpopularnije

Još vijesti