Jedan poziv bio je dovoljan: Kako je lažni saudijski princ prevario političku elitu Libanona

Prema tvrdnjama sigurnosnih službi, odvjetnika i državnih medija, čovjek koji se predstavljao kao visoki član saudijskog dvora bio je siromašni automehaničar u četrdesetim godinama iz sjevernog Libanona . Na nagovor utjecajnog lokalnog sunitskog šeika , muškarac je mjesecima glumio lažnog princa imena ' Abu Omar ' i uspješno zavaravao političku elitu zemlje .

Zastupnik koji je primio poziv uvjeravao je kolege da s tim princom redovito razgovara, ispričao je Ahmed al-Heir, jedan od parlamentaraca koji su svjedočili događaju. Prema njegovim riječima, intervencija je imala učinka: dio zastupnika promijenio je glas i podržao Nawafa Salama , koji je na kraju i postao premijer – premda bi, kako se kasnije pokazalo, pobijedio i bez tog pritiska. Problem je bio u tome što taj ' princ ' uopće ne postoji.

Kada se prije nekoliko tjedana prevara razotkrila, Libanon je zahvatila medijska groznica, popraćena valom satire i nevjerice. Javnost se zgražala nad činjenicom da su politički lideri zemlje bili spremni slijediti navodne upute stranog izaslanika kojega nikada nisu osobno upoznali.

Vrhunac cijele operacije dogodio se upravo tijekom izborne utrke, a poruke u koje je imao uvid Financial Times sugeriraju da je Abu Omar pokušavao lobirati i kod drugih parlamentarnih blokova uoči glasanja.

Prevara je zahvatila zapanjujući krug ljudi. Jedan parlamentarni kandidat bio je toliko uvjeren u Abu Omarov utjecaj da je sinu šeika darovao automobil – koji je kasnije pokušao vratiti. Drugi političar navodno je od lažnog princa tražio pomoć kako bi njegov sin osvojio medalje na konjičkom natjecanju u Saudijskoj Arabiji .

Slučaj je razotkrio i dublji problem. 'Afera Abu Omar pokazuje koliko je politička elita podložna stranim centrima moći – dovoljno je da čuju saudijski naglasak i spremni su učiniti sve', rekao je Sami Atalah, direktor bejrutskog think-tanka The Policy Initiative. Prema njegovim riječima, političari su toliko željni signala svojih pokrovitelja da ne provjeravaju informacije, a kamoli da ih dovode u pitanje.

Sustav koji potiče manipulaciju

Politički analitičari upozoravaju da je prevara uspješno iskoristila libanonski sektaški politički sustav, u kojem se suniti, šijiti i kršćani oslanjaju na različite strane saveznike kako bi ojačali svoj položaj u zemlji.

'Većina političke elite ponosi se potporom Saudijske Arabije, Irana ili Sjedinjenih Država i time učvršćuje vlast prvo unutar svoje zajednice, a zatim i u odnosu na druge', objašnjava Imad Salamey s Libanonsko-američkog sveučilišta.

Saudijska Arabija desetljećima je bila ključni saveznik nekih od najutjecajnijih sunitskih političara u Libanonu, što je lažnim akterima dodatno olakšalo posao.

Dvojac iz zabačenog Akra

U središtu afere nalazi se neobičan dvojac iz siromašne pogranične regije Akar: automehaničar Mustafa al-Hasian i šeik Haldoun Oraymet, vjerski autoritet u sedamdesetim godinama s razgranatom mrežom političkih i poslovnih kontakata.

Prema navodima istrage, Oraymet je povezivao političare s Abu Omarom, koji se javljao s britanskog telefonskog broja i nikada se nije pojavljivao uživo. Govorio je uvjerljivim saudijskim dijalektom, raspravljao o libanonskoj politici i sugerirao koga treba podržati ili s kim se sastati.

Motivi prevaranata još se istražuju, no promatrači vjeruju da se radilo o kombinaciji financijskog interesa i želje za političkim utjecajem. Odvjetnici jedne od žrtava njihove prevare tvrde da je Abu Omar sugerirao 'brigu' za šeika kroz donacije njegovim organizacijama.

Uhićenja i istraga

Hasian i Oraymet trenutačno su u pritvoru. Optuženi su za prevaru, ucjenu, lažno predstavljanje, utjecaj na političke odluke i narušavanje odnosa Libanona i Saudijske Arabije. U tijeku je sudska istraga u kojoj su već saslušani brojni političari, a slučaj još nije stigao do suđenja.

Zanimljivo je da se Hasian u javnosti toliko poistovjetio s izmišljenim likom da ga čak i njegovi odvjetnici nazivaju Abu Omarom. Obitelj tvrdi da je bio izmanipuliran i iskorišten, a njegovi odvjetnici navode da je za ulogu lažnog princa bio 'plaćen' tek osnovnom financijskom pomoći, uključujući troškove liječenja.

Za Salameyja, cijela afera ima dalekosežnije posljedice. 'Ovaj slučaj pokazuje koliko je naš politički sustav ranjiv – ne samo kad su u pitanju strane intervencije, nego i manipulacije praktički bilo koga', rekao je.

'Prava žrtva Abu Omara nisu političari, nego mi, libanonski građani, jer nas vode ljudi kojima je tako lako manipulirati', dodao je.