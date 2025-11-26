Od rock zvijezde do vozača utrka: Ovo su ljudi koji bi trebali sjediti u novoj češkoj vladi

Populistički lider Češke Andrej Babiš u srijedu je predstavio vladajuću koaliciju 'slobodnjaka', od bivšeg vozača trkačkih automobila do bivšeg frontmena funk-rock grupe, piše Politico

Predsjednik države, Petr Pavel, u konačnici imenuje premijera i vladu te i ima pravo reći ne prijedlozima Babiša, koji je pobijedio na češkim izborima u listopadu. Pavel je napomenuo da će snažni pro-NATO i pro-EU stavovi, uz zaštitu demokratskih institucija zemlje, biti ključni čimbenici u njegovom donošenju odluka. Babiš, unatoč vlastitim pravnim problemima, i dalje je na putu da postane sljedeći češki premijer nakon što je sklopio koalicijski sporazum s krajnje desnom strankom Sloboda i izravna demokracijai i desničarskom strankom Motoristi. Nakon velikog otkrivanja koalicije, Politico je pobrojao neke od najkontroverznijih ministara koji će činiti prašku populističku vladu.

Filip Turek - vozač utrka pod istragom policije Filip Turek, najpoznatije lice stranke Motoristi koji je izazivao kontroverze otkako je izabran za člana Europskog parlamenta prošle godine, predložen je za novog češkog ministra zaštite okoliša. Suočio se s optužbama za seksualni napad na bivšu djevojku, što naziva 'apsurdnim', te s rasističkim, seksističkim i homofobnim komentarima na Facebooku, što on poriče. Policija istražuje oba slučaja. Bivši vozač auto utrka, poznat je i kao strastveni kolekcionar skupih automobila te osnivač i predsjednik češkog Jaguar kluba.

Turek je kao zastupnik desničarske skupine Patrioti za Europu u Europskom parlamentu glasao protiv zelenog zakonodavstva, od strožih pravila o genetski modificiranim usjevima do ograničenja za automobile s motorima s unutarnjim izgaranjem. Turek je također podržao napore za ublažavanje nadolazeće uredbe EU o krčenju šuma (EUDR), tvrdeći da želi osigurati 'da politike EU ne potkopavaju industrijsku konkurentnost previše restriktivnim mjerama zaštite okoliša'.

No, čini se da Turek mogao ostati bez pozicije ministra jer primjedbe na njega ima predsjednik Pavel. Turek je navodno jednom izjavio da su nacistički pozdrav i postavljanje nacističkih memorabilija posljedica lošeg humora, a ne sklonosti nacizmu ili rasizmu. 'Predsjednik je ponovio da se ne mijenjaju njegovi prigovori na Filipa Tureka kao člana buduće vlade', priopćio je ured predsjednika Petra Pavela. Petr Macinka — skeptik po pitanju klimatskih promjena Petr Macinka, predsjednik stranke Motorista, predložen je za ministra vanjskih poslova. Prilikom susreta s predsjednikom 6. listopada Macinka se pojavio u masivnom kamionetu Ram 1500, signalizirajući svoje protivljenje Zelenom planu EU i zabrani motora s unutarnjim izgaranjem iz 2035. godine. Prošle godine, Macinka je rekao da će, ako njegova stranka uđe u vladu, 'poteći zelena krv', a nedavno je izjavio da je 'ideja da su ljudi jedini uzrok klimatskih promjena smiješna'. Želi napustiti Pariški klimatski sporazum i ukinuti zaštitu zaštićenog krajobraznog područja Soutok, dijela takozvane Moravske Amazone.

Macinka je pristaša transatlantskog vojnog saveza, priznajući tijekom kampanje da je njegov jedini strah 'poticanje izlaska iz NATO-a, jer NATO nije neka organizacija koja nas pokušava educirati, već obrambeni pakt koji osigurava kolektivnu sigurnost'. U Ukrajini je Macinka nastojao pokazati jasnu prozapadnu, anti-rusku liniju, ali Turekova pozicija o Ukrajini i dalje slabi kredibilitet stranke, jer je nedavno za Politico rekao da želi smanjiti vojnu pomoć Kijevu i slijediti neintervencionistički pristup kako bi se izbjegla eskalacija s Moskvom. Oto Klempíř — rock zvijezda koja je postala političar Još jedan novoizabrani ministar, Oto Klempír, izazvao je kritike 500 čeških umjetnika koji su potpisali otvoreno pismo protiv bilo kojeg kandidata stranke Motoristi na čelu ministarstva kulture, bojeći se da bi to moglo ugroziti umjetničku slobodu i izazati događaje poput onih u susjednoj Slovačkoj. Bratislavsko ministarstvo kulture, pod populističkom vladom premijera Roberta Fica, smanjilo je financiranje neovisnih kulturnih institucija i transformiralo nacionalnu televiziju, RTVS, u novi entitet pod političkom kontrolom.

'Stranka Motoristi nudi demontažu onoga što trenutno funkcionira unutar kulturnog sektora. Odbacuje niz mjera usmjerenih na poboljšanje radnih uvjeta u kulturi i izričito izražava nepovjerenje prema sustavu potpora i neovisnim stručnim odborima – što izaziva zabrinutost zbog potencijalne političke kontrole nad umjetničkom produkcijom', stoji u pismu. Klempíř, i sam umjetnik i bivši frontman poznatog češkog funk-rock benda JAR, izbačen je iz benda u kolovozu nakon što je najavio kandidaturu za Motoriste. Potencijalni ministar je sredinom listopada u objavi na društvenim mrežama pozvao svoje kritičare da pričekaju i vide kako će se snaći u ulozi ministra kulture. Martin Šebestyán — noćna mora malih poljoprivrednika Martin Šebestyán, neovisni stručnjak kojeg je nominirao SPD, a koji bi trebao postati sljedeći češki ministar poljoprivrede, ima iskustva s Babiševom tvrtkom Agrofert, gdje je kao čelnik Državnog fonda za poljoprivredne intervencije nadgledao raspodjelu subvencija Zajedničke poljoprivredne politike. Trenutno je na čelu Inicijative poljoprivrednih i prehrambenih poduzeća, koja okuplja najveće poljoprivredne koncerne u zemlji (uključujući Agrofert). Manji poljoprivrednici upozoravaju na Šebestyánovu nominaciju.

'Teško je zamisliti veće nijekanje legitimnih interesa poljoprivrednika od aktivnog imenovanja Martina Šebestyána na mjesto predstavnika ministarstva poljoprivrede', rekao je Jaroslav Šebek, predsjednik Udruge privatne poljoprivrede. Najveći poljoprivredni sindikati, međutim, podržavaju njegov dolazak na tu poziciju . Europska komisija je 2021. godine presudila da je Babiš, tadašnji premijer, bio u sukobu interesa jer je nastavio kontrolirati Agrofert i njegove subvencije unatoč tome što je svoju imovinu stavio u zaklade. Iako Češka nije bila dužna vratiti sredstva EU-a, država je apsorbirala gubitak, a u kolovozu ove godine ministarstvo poljoprivrede naložilo je Agrofertu da vrati 200 milijuna eura subvencija. Kritičari se boje da bi napori za oporavak mogli zastati ako Šebestyán ostane na mjestu ministra poljoprivrede. Andrej Babiš — problematični premijer Babiš je i dalje upleten u kontroverze, posebno oko tekućeg slučaja prijevare s EU subvencijama od 2 milijuna eura . Češke vlasti ga sumnjiče za manipuliranje dokumentima o vlasništvu kako bi njegovo poljoprivredno carstvo Agrofert ispunjavalo uvjete za primanje subvencija namijenjenih srednjim poduzećima. Nakon što je Visoki sud u Pragu u lipnju poništio njegovu raniju oslobađajuću presudu, sada čeka novu presudu okružnog suda. Bez obzira na odluku suda, Babiševo vlasništvo nad Agrofertom ostaje potencijalni sukob interesa koji bi mogao spriječiti predsjednika da ga imenuje premijerom, osim ako ne može dokazati da sukoba nema.

