Je li Merz izdao birače? Kritiziraju ga da je prodao uvjerenja za kancelarsku fotelju

Friedrichu Merzu sve se vidljivije smiješi kancelarska fotelja, ali pod koju cijenu? S jedne je strane svoju političku sudbinu vezao za uspjeh koalicijskih pregovora – ako ne uspije formirati punokrvnu vladu (manjinsku odbija), njegova će karijera biti gotova. Ali za njega neuspjeh ne dolazi u obzir. I svakako se može reći da je u posljednjih mjesec dana napravio puno toga. No ono što jednima znači spremnost na politički kompromis drugima znači manjak političkog integriteta.

Upravo zbog pitanja ukidanja kočnice zaduživanja pala je prethodna njemačka vlada. Liberali iz FDP-a, koji su se u semafor-koaliciji tri godine grčevito borili protiv tih ustavnih promjena, na kojima su inzistirali njihovi partneri iz SPD-a i Zelenih, sad nisu ni na političkoj mapi jer nisu uspjeli prijeći izborni prag od pet posto glasova. I dok oni pod cijenu pada vlade nisu htjeli pregaziti svoja načela, Merz je to napravio u samo dva tjedna nakon izbora.

Tako će netko pohvaliti Merzovu sposobnost za postizanje sporazuma i politički dijalog, no koliko kompromisa je previše kompromisa?

Stranački odbor CDU-a u Stuttgartu jasno je poručio da nije spreman podržati koalicijski sporazum ako on znači odustajanje od temeljnih načela stranke. 'Kancelar Merz – da, ali ne pod svaku cijenu ', stoji u njihovoj izjavi.

Iako ga je CDU podržao kao kandidata za kancelara da bi napravio istinski politički obrat, sada postavlja granice, a negodovanja su najglasnija baš u onoj stranačkoj bazi koja mu je omogućila skok do Berlina i prvi korak prema fotelji kancelara.

A negoduju posebice oni demokršćani koji su se protivili kompromisnoj politici Merkel i njezinom 'lijevom' zaokretu po pitanju migracija. Sad je Merz svojim pragmatičnim stavom skupio bodove kod SPD-a, Zelenih, pa čak i kod saveznih čelnika Unije. No dovedena je u pitanje njegova vjerodostojnost te gubi potporu dijela stranke, ali i birača, sudeći prema negodovanju na društvenim mrežama.

Sada se od njega očekuje da pruži konkretne rezultate u ekonomskim i migracijskim politikama jer bi inače mogao ozbiljno narušiti svoju, ali stranačku vjerodostojnost.

Uz to, postavlja se pitanje na koga se oslanja u procesu pregovora. Njegov najuži krug, koji uključuje CDU-ova glavnog tajnika Carstena Linnemanna i voditelja stranačke parlamentarne grupe Thorstena Freija, nema značajnije iskustvo u vođenju vlade. Kritičari unutar CDU-a primjećuju da često ignorira neslaganja i donosi odluke pod vlastitim uvjetima.

Sve veći pritisak s neizvjesnim ishodom

Merz se dodatno izložio pritisku izjavom da očekuje formiranje vlade do Uskrsa. No to ga dovodi u nepovoljan položaj u pregovorima sa SPD-om, jer su potencijalni koalicijski partneri svjesni njegova straha od neuspjeha. Istovremeno unutar stranke raste pritisak da CDU u ekonomskim i migracijskim pitanjima ne popusti previše, a Merz istovremeno ne želi riskirati propast koalicije.

S obzirom na trenutnu dinamiku, ključni izazov za njega bit će održavanje ravnoteže između stranačkih zahtjeva i realnosti koalicijskih pregovora. Hoće li uspjeti? Odgovor na to pitanje mogao bi odrediti ne samo njegovu političku sudbinu, već i budućnost CDU-a kao vodeće konzervativne stranke u Njemačkoj.