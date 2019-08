Japan i Južna Koreja žele dijalogom riješiti pitanje odštete ratnim radnicima

Japan i Južna Koreja suglasili su se u srijedu da trebaju dijalogom riješiti spor oko odštete korejskim ratnim radnicima koji se odražava na trgovinu i jako opterećuje odnose između dva najveća američka saveznika u Aziji

'Mislim da bi to što smo u ovoj teškoj situaciji mogli razgovarati moglo omogućiti velik napredak prema rješavanju tog problema', rekao je. 'Želim ostati u uskom kontaktu i nastaviti razgovarati'.

Južnokorejska ministrica rekla je da su obje strane ponovile stajališta te da je sastanak imao smisla pridonijevši obnovi diplomatskog dijaloga i potvrdivši potrebu da se nastavi razgovarati, prenijela je južnokorejska agencija Yonhap.

Odnosi između dviju zemalja zategnuti su otkako je južnokorejski Vrhovni sud prošlog listopada naredio nekim japanskim tvrtkama da isplate odštetu korejskim ratnim radnicima. Tokio je to oštro osudio smatrajući da je pitanje riješeno sporazumom o normalizaciji odnosa iz 1965.

Spor se odrazio na njihovu međusobnu trgovinu. Japan je postrožio izvozne kontrole za materijale ključne za južnokorejske proizvođače čipova i izbrisao Seul s popisa zemalja koje imaju pravo na izvoz po ubrzanoj proceduri, na što je Južna Koreja odgovorila recipročnim mjerama. Broj južnokorejskih turista u Japanu prošli je mjesec bio najmanji u godinu dana, a raširen je i bojkot japanskih proizvoda i usluga.

Kang je pozvala na ublažavanje japanskih strogih kontrola i izrazila zabrinutost zbog medijskih izvješća da Japan planira pustiti u ocean kontaminiranu vodu iz nuklearne elektrane Fukushime, razorene u snažnom potresu 2011.

Kono je također rekao da Japan želi zadržati sporazum o razmjeni vojnoobavještajnih podataka koji bi mogao isteći ako ga Južna Koreja ovaj tjedan ne produlji. 'To je važan okvir za SAD, Japan i Južnu Koreju i trebalo bi ga sačuvati', rekao je.

Kang nije željela reći hoće li Seul na to pristati, no visoki južnokorejski dužnosnik Kim Sang-jo rekao je u srijedu da će Seul nastaviti razmatrati to pitanje 'do posljednjeg trenutka'.