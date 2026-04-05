Jandroković se oglasio zbog smrti Vlatka Cvrtile: 'Ostavio je značajan trag'

"S velikom tugom primio sam vijest o smrti gospodina Vlatka Cvrtilе te vam uime Hrvatskoga sabora i osobno upućujem izraze iskrene sućuti", stoji u u nedjelju u sućuti predsjednika Hrvatskog sabora koju je uputio obitelji.

Dodao je kako je profesor Cvrtila tijekom bogate karijere, kao rektor, dekan, sveučilišni profesor i stručnjak za međunarodne odnose i geopolitiku, ostavio značajan trag u hrvatskoj akademskoj zajednici.

"Njegova stručnost i posvećenost obrazovanju ostaju u sjećanju brojnih generacija studenata, kao i njegovih suradnika", poručio je.

Cvrtilu je, kako kaže, šira javnost imala priliku upoznati kroz medijska gostovanja, u kojima su njegove analize vanjskopolitičkih te obrambeno-sigurnosnih pitanja izazivale velik interes i pridonosile boljem razumijevanju složenih međunarodnih okolnosti.