Rudan preporučuje: Zatvoriti sve osim dućana i osnovnih javnih službi, mlade poslati u nabavu, ostali ne izlaziti iz kuće dva mjeseca!

Razvoj situacije s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu nastavlja objašnjavati znanstvenik Igor Rudan te je na Facebooku objavio novi nastavak 'Karantene Wuhan', u kojem objašnjava koja su to bitna pitanja koja ljudi moraju riješiti u iduća dva ili tri dana, a odredit će živote svih nas idućih mjeseci

Epidemiolog se ne boji epidemije jer zna da svaku epidemiju može vrlo efikasno suzbiti, pitanje je samo drastičnosti mjera. To sam i rekao u svojim prvim izjavama za medije - ako se situacija pogorša, imamo barem još nekoliko zaštitnih mreža koje možemo aktivirati. Danas ću objasniti što sam mislio pod time, jer došao je prigodan trenutak i za to', piše Rudan.

'Mnogi se čude kako mogu biti toliko ležeran kada pišem i pričam o ovoj pandemiji . Ali to je kao da se nekome tko profesionalno razminirava minska polja čudite kako se ležerno šeće kroz njih. On ponešto zna o razminiranju, dok ćete vi, šećući se sami kroz minsko polje, misliti da vam je svaka sekunda zadnja. Slično se zbiva i ovdje sada.

'Bez protuepidemijskih mjera, ovaj se novi koronavirus širi sa svake zaražene na barem 2,2 nove zdrave osobe, pretežno u fazi inkubacije, dok zaražena osoba još ne pokazuje simptome. Sve što treba učiniti jest smanjiti nekako taj broj na ispod 1,0 i epidemija će se polako ugasiti, a to se može postići strogom karantenom.

Pročitajte to još jednom, jer to je ključ svega za epidemiologa. Inače bi se moglo reći da je bjesnoća 'puno opasnija od gripe' jer od nje čak 100 posto zaraženih umire, i to na puno gori način. Ali za epidemiologa to nije važno, jer zadnji autohtoni slučaj bjesnoće u Hrvatskoj zabilježen je vjerojatno još tamo 1964. A za sve lovce koje ugrize bijesni vepar, lisica ili pas može se lako provesti imunoprofilaksa, dakle epidemiolog zna što učiniti. Tako je sada već polako i s koronavirusom. Sada već znamo da ga možemo suzbiti strogom karantenom.

Za epidemiologa je opasnija ona bolest od koje će ove godine umrijeti više ljudi, bez obzira kakve simptome imali pred smrt, to ga ne zanima toliko. A ako doista želimo, koronavirus možemo suzbiti i kontrolirati strogim karantenama, kao što su učinili Kinezi za šestinu populacije svijeta, uz manje od 3200 trenutno umrlih na milijardu i četiristo milijuna ljudi', piše Rudan.