Jandroković o Milanoviću: Treba pogledati tko generira sukob. Mislim da je potpuno evidentno od kuda sukob dolazi

Nakon što je predsjednik RH Zoran Milanović poručio premijeru Andreju Plenkoviću da šalje svoje suradnike na njega. i poručio: Neka barem šalje lavove, a ne pudlice', ovu je izjavu komentirao predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković

Na itanje sudjeluju i oni u tome, kazao je: Normalno da sudjelujete kad su izjave koje dolaze od predsjednika Republike vrlo često uvredljive, difamacijske. Ljudi se brane. Netko se brani defanzivno, a netko se brani ofenzivno. Pozvao sam i prije sedam dana u Hrvatskom saboru da bi to trebalo stati. Pozvao sam i predsjednika Republike da smanji malo doživljaj i da shvati da samo kroz civilizranu, normalnu komunikaciju možemo graditi dobre, kvalitetne odnose. On očito na to ne pristaje i danas ponavlja uvreda i izraze koji su meni i potpuno neprihvatljivi. Dakle, očito da će to trajati, bez obzira na to što s naše strane vrlo često pozivamo da sve to skupa stane i da se počnemo ponašati kao odgovorni i ozbiljni državnici.